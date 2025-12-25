Mô hình nhà hàng người ăn cùng chó gây tranh cãi tại Thái Lan





Nhà hàng cho chó ngồi ăn cùng bàn với thực khách. Ảnh: Khaosod.

Ngày 23/12, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chú chó ăn thức ăn từ chiếc đĩa đặt trên bàn cạnh những thực khách khác tại một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan, theo Khaosod.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm tại nhà hàng.

Trước những tranh cãi, đại diện nhà hàng Ko Ya cho biết việc cho phép thú cưng vào khu vực ăn uống là một phần trong mô hình hoạt động ngay từ đầu.

Theo nhà hàng, thú cưng được sử dụng đĩa và dụng cụ ăn riêng, hoàn toàn tách biệt với đồ dùng của khách. Toàn bộ vật dụng này được rửa riêng bằng máy rửa bát ở nhiệt độ cao. Thức ăn dành cho thú cưng được chế biến theo cùng tiêu chuẩn chất lượng như các món phục vụ thực khách.

Ko Ya nhấn mạnh việc dùng bữa cùng thú cưng là lựa chọn của mỗi khách hàng. Những người không thoải mái khi ăn uống trong không gian có động vật có thể chủ động không sử dụng dịch vụ này. Không gian được khử trùng định kỳ hàng tuần, trong khi bàn ăn được vệ sinh kỹ lưỡng sau mỗi lượt khách.

Theo vị đại diện, chính sách thân thiện với thú cưng được xây dựng dựa trên đề xuất từ khách hàng và xuất phát từ quan điểm xem thú cưng như một phần của gia đình. Tuy vậy, cơ sở này khẳng định vẫn tôn trọng những thực khách không muốn dùng bữa trong không gian có động vật.

Nhà hàng fine dining chỉ phục vụ thú cưng tại Mỹ. Ảnh: San Francisco Chronicle.

Trước đó, tại Mỹ cùng xuất hiện mô hình nhà hàng fine dining chỉ phục vụ những thực khách bốn chân, thay vì có thực đơn linh hoạt cho cả chó và người như các nhà hàng, chuỗi cà phê khác.

Theo Forbes, khát khao lớn nhất của vị đầu bếp này là thay đổi cuộc sống của nhiều chú chó nhất có thể.

Nhà hàng mang đến thực đơn thịt sống đa dạng và đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho những chú cún: bánh nhân thịt nai rừng, súp gà nấm, bánh quế da gà, "cà phê" dogguccino,...

