Quán bar phố Tây “phù phép” bóng cười thành cocktail, thu trăm tỷ đồng bất chính

Hoá đơn ghi “cocktail”, bên trong là bóng cười

Ngày 31/7, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an Tp.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Lực (SN 2005, quê An Giang) là người đứng tên điều hành quán bar S Pub, cùng 7 đồng phạm về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo điều tra, S Pub là tên thường gọi của hộ kinh doanh An Kim S Lounge, địa chỉ số 25-27-29 đường Bùi Viện, phường Bến Thành (quận 1).

Nơi đây núp bóng kinh doanh dịch vụ ăn uống và nghe nhạc, nhưng thực chất là tụ điểm chuyên bán khí cười (N₂O) cho khách sử dụng tại chỗ, với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Các đối tượng bị công an bắt giữ, trong đó đối tượng Huỳnh Văn Lực (ngoài cùng bên trái) là người điều hành sinh năm 2005. (Ảnh: CACC).

Cụ thể, thay vì ghi rõ việc bán bóng cười, nhân viên tại quán được chỉ đạo ghi hoá đơn dưới tên các món đồ uống như “Cocktail BL” hoặc “Combo Cocktail BL”. Việc sang chiết, phục vụ, thu tiền và quản lý doanh thu đều được phân công chặt chẽ, theo mô hình chuyên nghiệp.

Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh trái phép bóng cười này được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, đem lại lợi nhuận khổng lồ cho quán bar trên. (Ảnh: CACC)

Vào lúc 13h ngày 11/7, lực lượng Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường Bến Thành bất ngờ kiểm tra hành chính quán S Pub.

Tại đây, công an phát hiện một lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán khí cười, gồm hàng trăm bình N₂O, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng và các vật chứng phục vụ khách ngay tại quán.

Qua điều tra, công an xác định Lực cùng đồng bọn bắt đầu hoạt động kinh doanh khí cười từ tháng 9/2024, sau khi nhận thấy mô hình bar truyền thống không mang lại lợi nhuận cao. Tầng hầm của toà nhà được trưng dụng để lưu trữ khí, thực hiện sang chiết và điều phối phục vụ khách.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, tổng doanh thu bất hợp pháp từ việc bán khí N₂O được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật

Trong số 8 bị can bị bắt giam, ngoài chủ quán Huỳnh Văn Lực mới 20 tuổi, nhiều người là nhân viên tại quán với độ tuổi rất trẻ, thậm chí có người sinh năm 2009.

Danh sách bị can gồm: Nguyễn Văn Đương (SN 1986, Cà Mau), Lê Thị Đầy (SN 1990, Cà Mau), Nguyễn Mai Bảo Ngọc (SN 2009, Tp.HCM), Trần Thùy Dương (SN 2001, Tp.HCM), Tăng Kim Ngân (SN 2006, Đồng Tháp), Trần Thị Mỹ Xuyến (SN 2006, Đồng Tháp), Lê Triệu Hoàng (SN 2006, Đắk Lắk)

Theo cơ quan điều tra, những người này tham gia trực tiếp vào quá trình sang chiết, phục vụ và bán bóng cười cho khách. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, họ được phân công nhiệm vụ rõ ràng trong hoạt động kinh doanh phi pháp tại quán.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật tại quán. (Ảnh: CACC)

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tình trạng sử dụng và buôn bán khí cười trá hình tại các tụ điểm giải trí vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và an ninh trật tự. Công an Tp.HCM kêu gọi người dân cảnh giác, không tiếp tay cho hoạt động mua bán, sử dụng khí N₂O trái phép.

