Trại giam số 3 Công bố quyết định đặc xá cho 68 phạm nhân

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định đặc xá

Theo đó, sau thời gian triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026, với tinh thần dân chủ, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, Hội đồng xét đề nghị đặc xá các cấp đã xem xét và đề nghị cho những phạm nhân cải tạo tiến bộ đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm 2026. Ngày 26/5, Chủ tịch nước ký Quyết định số 751/QĐ-CTN về đặc xá năm 2026 cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện đặc xá năm 2026, trong đó Trại giam số 3 có 68 phạm nhân được đặc xá lần này.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Trại giam số 3 Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn những người được đặc xá lần này khi trở về nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, vượt qua mặc cảm lỗi lầm để trở thành công dân có ích. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn các phạm nhân đang cải tạo tại đây tiếp tục học tập, lao động, cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam số 3 tổ chức làm thủ tục cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá.

68 người được đặc xá trở về với người thân

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn