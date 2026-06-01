Tập trung chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tập trung chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các Bộ, ngành Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, gia đình và các cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT được giao chịu trách nhiệm tham mưu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi. Nhấn mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ in sao đề thi, coi thi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để lộ lọt dữ liệu mật và phòng chống triệt để mọi hành vi gian lận, nhất là gian lận bằng công nghệ cao.

Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến kỳ thi, triển khai biện pháp phòng ngừa, xử lý các tiêu cực và sử dụng công nghệ cao để gian lận. Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp với Tỉnh đoàn giải tỏa nhanh các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông để thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Để Kỳ thi diễn ra thông suốt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí tổ chức kỳ thi kịp thời. Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra, ưu tiên cung cấp điện lưới ổn định liên tục cho các khu vực in sao đề, điểm thi, chấm thi và có phương án dự phòng khi mất điện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Nghệ An bảo đảm hạ tầng internet, thông tin liên lạc thông suốt, chuyển phát tài liệu thi an toàn.

Sở Xây dựng chỉ đạo tăng cường các chuyến xe khách thuận lợi cho thí sinh và người nhà; yêu cầu các đơn vị thi công trên đường bảo đảm an toàn giao thông, không gây ảnh hưởng việc đi lại.

Sở Y tế chủ trì phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn thực phẩm xung quanh các điểm thi và chuẩn bị kịch bản xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc dịch bệnh.

Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra các khâu của kỳ thi theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết.

Nhằm đối phó với diễn biến thời tiết phức tạp, cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, thiết bị vận chuyển đề thi, bài thi, đưa đón học sinh và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại các điểm thi vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương cần quan tâm, chăm lo cho các đối tượng học sinh yếu thế; tạo điều kiện thuận lợi nhất về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân, đặc biệt là học sinh thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh đoàn chủ trì phát động phong trào “Tiếp sức mùa thi”, huy động tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi. UBND các xã, phường có điểm thi phải chủ động lên kế hoạch di chuyển, bố trí chỗ ăn ở nội trú/bán trú an toàn cho học sinh vùng sâu, vùng xa từ trước ngày thi ít nhất 1-2 ngày để phòng ngừa thiên tai gây chia cắt địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cùng ngành giáo dục, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền rộng rãi, kịp thời và chính xác để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, giúp phụ huynh và học sinh quán triệt rõ tầm quan trọng của Kỳ thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn