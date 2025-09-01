Nghệ An: 30 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9

Trong số này có anh N.V.L, quê ở Diễn Châu. Sau khi biết tin mình có tên trong danh sách, anh không giấu nổi sự xúc động:

“Được trở về với gia đình trong dịp trọng đại này là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đã tạo cơ hội để tôi làm lại cuộc đời. Tôi sẽ nỗ lực trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm, sống đúng pháp luật”.

Anh L. chia sẻ thêm, quãng thời gian cải tạo là bài học đắt giá: “Khi cách ly khỏi xã hội, tôi nhận ra sai lầm của mình. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy nhân văn của cán bộ quản giáo, tôi thấm thía giá trị của tự do và nhận thức rõ chỉ có sống và làm việc lương thiện mới là con đường đúng đắn”.

Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá được niêm yết công khai cho các phạm nhân đang thi hành án.

Theo Trung tá Bùi Quang Vinh, Phó Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, công tác xét đặc xá được thực hiện chặt chẽ, công khai và minh bạch.

Tất cả phạm nhân được đề nghị đều phải có quá trình cải tạo tốt, chấp hành ít nhất 1/3 thời gian phạt tù (một số trường hợp đặc biệt từ 1/4) và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ dân sự.

“Chính sách đặc xá không chỉ thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà còn góp phần củng cố niềm tin, động viên các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về làm công dân có ích”, Trung tá Vinh nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở việc xét duyệt hồ sơ, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An còn thường xuyên mở các lớp tư vấn pháp luật, dạy nghề, trang bị kỹ năng sống, giúp phạm nhân có hành trang cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù hoặc được đặc xá.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cả nước có 13.920 phạm nhân được đặc xá, trong đó Nghệ An có 30 trường hợp. Đây là minh chứng rõ nét cho truyền thống nhân đạo, khoan dung, tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn