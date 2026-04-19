Thủ tướng có chỉ đạo mới thực hiện công tác đặc xá năm 2026

Theo đó, ngày 11-4, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 33 về việc thực hiện Quyết định số 457 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2026, thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách về phòng, chống tội phạm, Thủ tướng đã yêu cầu các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Bộ Công an làm tốt chức năng chủ trì tham mưu về đặc xá và nhiệm vụ Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá. Bộ có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam.

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2026, đặc biệt là điều kiện, quy trình, thủ tục xét đặc xá.

Các đơn vị bộ ngành liên quan đảo đảm thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện, quy định pháp luật.

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

Với UBND các tỉnh thành, cần chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Triển khai có hiệu quả thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.

Công an cấp tỉnh và ban ngành thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá. Nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: tuoitre.vn