Nghệ An sẵn sàng cho chuỗi sự kiện Môi trường, Biển và Hải đảo quy mô cấp Quốc gia

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ngành: Công an, Quân sự, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công ty Điện lực Nghệ An; lãnh đạo phường Cửa Lò.

Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch thông tin các nội dung chính của Lễ phát động quốc gia và chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026

Ngày 05/5/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4373/BNNMT-VP gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp thực hiện chuỗi sự kiện. Tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các nội dung phối hợp. Đến nay, các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã chủ động trong công tác phối hợp chuẩn bị cho chuỗi sự kiện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Hướng tới chuỗi sự kiện quy mô cấp Quốc gia này, công tác truyền thông và các phong trào thi đua đang được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh. Các địa phương và tầng lớp nhân dân đã đồng loạt hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã được treo trên các trục tuyến đường chính thuộc địa bàn các phường Cửa Lò, Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, Vinh Hưng và xã Kim Liên là những nơi diễn ra các hoạt động…

Trong hoạt động triển lãm, tỉnh Nghệ An được bố trí 01 gian hàng để trưng bày sản phẩm; hiện Sở đã lựa chọn xong 03 cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản lớn nhằm giới thiệu các nông sản đặc trưng của tỉnh, trong đó ưu tiên trưng bày các sản phẩm chế biến từ thủy sản của địa phương.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng cho biết Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, phòng, ban liên quan đảm bảo chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê cho biết Sở đã cử đầu mối hỗ trợ về y tế, bố trí xe cứu thương cùng bác sỹ trực 24/24 tại chuỗi sự kiện

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Cường báo cáo công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao

Chủ tịch UBND phường Cửa Lò Cao Minh Tú cho biết địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và ấn định các địa điểm chính thực hiện chuỗi sự kiện

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo công tác triển khai phối hợp để tổ chức Lễ phát động Quốc gia và chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chủ động, kịp thời của UBND tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Chuỗi sự kiện Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn Nghệ An – địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa và có đường bờ biển dài, tài nguyên thiên nhiên phong phú làm nơi đăng cai tổ chức thể hiện sự tin tưởng của Trung ương; đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường của tỉnh.

Khối lượng công việc từ nay đến thời điểm chuỗi sự kiện diễn ra là rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, thông tin thông suốt giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị bài bản của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng chắc chắn rằng Lễ phát động Quốc gia và chuỗi sự kiện môi trường năm 2026 tại Nghệ An sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác triển khai phối hợp Lễ phát động Quốc gia và chuỗi Sự kiện của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị tập trung thực hiện, đảm bảo nghiêm túc và kịp thời các nội dung, nhiệm vụ đã giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các nội dung đang triển khai thực hiện, thường xuyên liên lạc, khâu nối với Ban tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm đảm bảo công tác phối hợp xuyên suốt. UBND phường Cửa Lò đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn và bãi biển; bố trí mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật tại Quảng trường Bình Minh và các địa điểm tổ chức các hoạt động của chuỗi Sự kiện; đồng thời, huy động lực lượng quần chúng tham gia Lễ phát động theo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

Chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình gồm: Tổ chức triển lãm, trưng bày nông sản, đặc sản từ biển, từ đại dương và các hình ảnh, mô hình, giải pháp về bảo vệ tài nguyên biển, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Diễn đàn Môi trường Quốc gia với chủ đề “Phát triển bền vững – từ chính sách đến hành động” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hàng động vì môi trường diễn ra vào ngày 05/6/2026. Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 vào ngày 05/6/2026. Chương trình nghệ thuật “Giao hưởng biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh” diễn ra vào tối ngày 05/6/2026. Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 06/6/2026. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn