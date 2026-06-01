Phát hiện 58 trường hợp vi phạm giao thông từ clip đăng trên mạng xã hội ở Nghệ An

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ngã tư đường 72m giao với đường Lê Nin, thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh cắt từ video).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương kiểm tra, xác minh; đồng thời khai thác hệ thống camera giám sát giao thông để ghi nhận các hành vi vi phạm.

Qua rà soát camera giao thông, lực lượng chức năng phát hiện 52 trường hợp vượt đèn đỏ, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm. Các trường hợp này đã được gửi thông báo vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi có kết quả xử phạt, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục và giám sát con em; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không để con em tụ tập, ra khỏi nhà vào đêm khuya hoặc đi chơi qua đêm mà không có sự theo dõi, giám sát của gia đình.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV