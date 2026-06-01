Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò

Trước những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số thủ tục kỹ thuật, UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả và tính đồng bộ của dự án trọng điểm này.

Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID), đến nay đơn vị đã hoàn thành thi công đường công vụ, lắp dựng các trạm trộn bê tông, hệ thống cấp điện, cấp nước phục vụ thi công. Cùng với đó, chủ đầu tư đã huy động 6 sà lan có tải trọng từ 2.250 tấn đến 3.750 tấn, sẵn sàng cho việc thi công đồng loạt khi các điều kiện pháp lý được hoàn thiện. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là chưa xác định được vị trí nhận chìm và vị trí đổ bờ, dẫn tới việc chưa thể triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Về công tác khảo sát, chủ đầu tư đã hoàn thành 100% khảo sát địa hình khu vực hậu phương cảng; đồng thời triển khai song song khảo sát địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đến thời điểm hiện tại, hơn100 lỗ khoan đã được thực hiện trên tổng số 113 lỗ khoan theo kế hoạch. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc. Một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù; có kiến nghị liên quan đến việc lập hồ sơ, bồi thường và chi trả đối với phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100 m²; đồng thời, nhiều hộ dân khu vực giáp ranh dự án đề nghị được thu hồi đất, bồi thường và bố trí tái định cư do lo ngại bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

Địa phương đã bàn giao khoảng 10 ha mặt bằng cho nhà đầu tư. Đối với giai đoạn 2, diện tích đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7,8 ha. Giai đoạn 3 của dự án đã hoàn thành công tác đo đạc, quy chủ sử dụng đất và đang tiến hành lấy ý kiến người dân đối với diện tích 13,24 ha.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết, để tháo gỡ những tồn tại liên quan đến thủ tục xác định vị trí nhận chìm, đổ bờ; nguồn mỏ vật liệu; công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tỉnh đã yêu cầu xã Hải Lộc khẩn trương chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng khu tái định cư. Đồng thời, địa phương cần rà soát, thống kê đầy đủ các vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để trực tiếp làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính nhằm được hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo đúng quy định.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đang tiến hành đánh giá toàn diện các mỏ vật liệu trên địa bàn, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công dự án. Các sở, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ tích cực giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư, đặc biệt là sớm thống nhất vị trí nhận chìm, đổ bờ để triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, qua đó tạo điều kiện cho dự án bước sang các giai đoạn tiếp theo.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công ngày 19/12/2025 tại xã Hải Lộc, với diện tích khu hậu phương cảng 32 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.400 tỷ đồng. Dự án có quy mô 3 bến cảng, tiếp nhận tàu từ 50.000 tấn đến 100.000 tấn và định hướng nâng cấp để đón tàu trọng tải đến 200.000 tấn trong tương lai.

Khi hoàn thành, Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7C, cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam, cao tốc Vinh – Thanh Thủy, tuyến đường ven biển và Cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án này sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực logistics, thu hút mạnh mẽ đầu tư, nhất là dòng vốn FDI, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: bnews.vn