Ford Việt Nam triệu hồi hơn 21.000 xe để khắc phục lỗi camera sau

Theo thông tin từ Ford Việt Nam, sự cố xuất phát từ phần mềm điều khiển màn hình trung tâm trên các mẫu xe Ranger, Ranger Raptor và Everest thuộc đời 2022 - 2024, ảnh hưởng đến khả năng truyền tải hình ảnh từ camera phía sau đến màn hình thông tin giải trí.

Cụ thể, trong một số trường hợp, màn hình của các xe trong diện ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi có thể bị treo, hiển thị đen hoặc tự khởi động lại. Khi người lái cài số lùi, hình ảnh từ camera chiếu hậu có thể bị trễ, mất khung hình hoặc biến mất hoàn toàn, gây hạn chế tầm quan sát và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Đợt triệu hồi áp dụng cụ thể đối với hàng loạt mẫu xe Ford tại Việt Nam, gồm: 7.947 xe Everest sản xuất từ 1/12/2021 đến 11/4/2024 và 2.179 xe Ranger Raptor sản xuất từ 26/4/2022 đến 28/5/2024 tại Thái Lan, cùng với 11.002 xe Ranger lắp ráp tại nhà máy Hải Dương trong giai đoạn 10/8/2022 – 13/4/2024.

Khách hàng sở hữu các xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm miễn phí tại hệ thống đại lý ủy quyền. Ford cho biết quá trình xử lý thường mất chưa đầy một ngày, song thời gian có thể thay đổi tùy điều kiện thực tế tại từng đại lý.

Hãng khẳng định chưa cần thiết phải ngừng sử dụng phương tiện, nhưng khuyến nghị khách hàng sớm liên hệ để đặt lịch khắc phục.

Tác giả: CTV Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo VOV