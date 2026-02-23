Chiếc xe 700 triệu của Hồng Đăng là Lynk & Co 06, thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ, được sản xuất bởi thương hiệu liên doanh giữa Geely (Trung Quốc) và Volvo (Thụy Điển). Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6/2024, mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phong cách châu Âu và công nghệ Á Đông.

Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe của Hồng Đăng sở hữu kích thước tổng thể 4.340 mm dài, 1.820 mm rộng và 1.625 mm cao, với chiều dài cơ sở 2.640 mm. Lưới tản nhiệt hình tổ ong kết hợp đèn LED matrix thông minh tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Các chi tiết như mâm xe hợp kim 18-19 inch và khoảng sáng gầm lên đến 213 mm khi không tải giúp chiếc xe 700 triệu của Hồng Đăng dễ dàng vượt qua địa hình hỗn hợp mà không mất đi sự thoải mái.

Hồng Đăng sở hữu chiếc xe 700 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Về công năng và đặc điểm nội thất, chiếc xe mà Hồng Đăng sở hữu nổi bật với hệ thống giải trí tiên tiến. Màn hình trung tâm 12,3-14,6 inch chạy hệ điều hành Flyme Auto, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép nam diễn viên dễ dàng đồng bộ hóa điện thoại để nghe nhạc hoặc điều hướng. Ghế da chỉnh điện đa hướng, kèm hỗ trợ thắt lưng 4 chiều, mang lại sự thoải mái cho các chuyến đi dài. Dung tích khoang hành lý 280 lít (mở rộng lên 1.025 lít) đủ để chứa đồ đạc cá nhân, từ trang phục biểu diễn đến thiết bị công nghệ.

Về an toàn, chiếc xe 700 triệu của Hồng Đăng được trang bị hệ thống ADAS cấp độ 2, bao gồm camera 540 độ với chế độ xem gầm xe trong suốt, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động. Những tính năng này không chỉ nâng cao độ an toàn mà còn giúp Hồng Đăng tập trung hơn vào công việc mà không lo lắng về rủi ro giao thông.

Chiếc xe 700 triệu của Hồng Đăng. Ảnh: FBNV



Mẫu xe mà Hồng Đăng lựa chọn sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 177-181 mã lực và mô-men xoắn 265-290 Nm. Kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT) từ Volvo, xe đạt tốc độ tối đa 195 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,4-6,55 lít/100 km theo chu kỳ WLTC. Hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo độc lập đảm bảo sự ổn định, giúp Hồng Đăng trải nghiệm lái xe mượt mà trên cao tốc hoặc đường phố.

Tại thị trường Việt Nam, chiếc xe của Hồng Đăng có hai phiên bản chính: Core Plus khoảng 679 triệu đồng và Hyper Pro khoảng 739 triệu đồng, tùy thuộc vào trang bị. Giá này cạnh tranh so với các đối thủ như Kia Seltos hay Hyundai Creta, nhưng Lynk & Co 06 nổi trội nhờ nền tảng CMA chung với Volvo, mang lại độ bền cao và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Mẫu xe 700 triệu mà Hồng Đăng lựa chọn. Ảnh minh họa

Chiếc xe 700 triệu của Hồng Đăng đại diện cho xu hướng SUV đô thị thông minh, nơi công nghệ không chỉ phục vụ hiệu suất mà còn nâng tầm trải nghiệm người dùng. Mẫu xe này chứng minh rằng sự kết hợp giữa thiết kế châu Âu và sản xuất Á Đông có thể tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá phải chăng. Tuy nhiên, mạng lưới dịch vụ hậu mãi của Lynk & Co tại Việt Nam vẫn đang phát triển, đòi hỏi người dùng như Hồng Đăng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhìn chung, chiếc xe 700 triệu của Hồng Đăng không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là minh chứng cho sự lựa chọn thông minh trong phân khúc. Với những cải tiến liên tục ở phiên bản 2025-2026, mẫu xe này hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng ô tô công nghệ tại Việt Nam.

Tác giả: Đặng Huyền

Nguồn tin: saostar.vn