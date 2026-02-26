Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ

Thiết kế đậm chất “tôi” cho mọi tính cách

Với người trẻ, phương tiện đi lại cũng thể hiện phong cách sống. Bởi vậy, VinFast VF 3 ngay từ khi ra mắt đã ghi dấu ấn với giới trẻ Việt nhờ dáng vẻ vuông vức, khỏe khoắn, khác biệt rõ rệt so với các mẫu xe đô thị truyền thống.

Anh Mạnh Cường, một chủ xe tại Hà Nội cho rằng, ngay từ trạng thái nguyên bản, VF 3 đã mang lại cảm giác thẩm mỹ rất riêng. “VF 3 nguyên bản vẫn rất đẹp. Dù là một chiếc xe không đắt tiền nhưng cực kỳ bắt mắt và dễ dàng cá nhân hóa”, anh đánh giá.

Cùng quan điểm, chị Thanh Loan (Hà Nội) yêu thích VF 3 bởi phong cách khỏe mạnh và không đơn điệu. Đồng thời, chị cũng chủ động cá nhân hóa để chiếc xe mang dấu ấn riêng, tránh cảm giác “đụng hàng” khi lăn bánh trên phố.

Chị cũng thích ưu điểm nhỏ gọn, linh hoạt của VF 3, khiến việc lái xe trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. “Xe rất tiện khi đi trong phố, đi chợ hay đón con, không lo chỗ đỗ. Có thể luồn lách vào ngõ nhỏ rất dễ”, chị chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu nội đô, VF 3 còn đáp ứng tốt những chuyến đi đường dài. Anh Phong Đoàn (Ninh Bình) thường xuyên dùng VF 3 để về quê hoặc đi công tác trong bán kính vài chục km.

“Với bán kính như vậy, đi vài vòng mới cần sạc một lần. Trạm sạc xung quanh cũng rất sẵn”, anh Phong khẳng định.

Bài toán kinh tế “vừa vặn” cho bước chuyển từ 2 bánh lên 4 bánh

Chuyển từ xe máy NVX sang VF 3, anh Phong Đoàn (Ninh Bình) nhận xét VF 3 giúp hành trình hàng ngày của anh trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn, đặc biệt với công việc phải di chuyển nhiều. Dù thuộc phân khúc cỡ nhỏ, nhưng khung gầm và phần cơ khí của VF 3 vẫn mang lại cảm giác chắc chắn.

Với anh, việc chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh cũng không hề khó khăn nhờ mức giá cực kỳ cạnh tranh của VF 3: 302 triệu đồng cho bản Eco và 315 triệu đồng cho bản Plus. Trong đó, bản Plus bổ sung loạt tiện ích thiết thực như ốp la-zăng, gương chỉnh – gập điện và camera lùi, được anh đánh giá là “trang bị vàng” cho tài xế mới.

Đáng chú ý, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” mang đến ưu đãi 6%. Còn với chính sách “Mua xe 0 đồng”, khách hàng có thể vay trả góp không cần vốn đối ứng, lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%). Theo tính toán của anh Phong Đoàn, tổng chi phí mỗi tháng cả gốc lẫn lãi chỉ khoảng 5 triệu đồng - mức chi phù hợp với người trẻ thu nhập ổn định.

“Trong tầm giá 300 triệu đồng, tôi không tìm thấy lựa chọn nào tương đương nếu chọn xe xăng, nhất là khi đây là xe số tự động mới tinh”, anh khẳng định.

Chi phí vận hành thấp cũng là lợi thế lớn của VF 3. Đặc biệt, cú hích lớn nhất vừa được VinFast tung ra là ưu đãi miễn phí sạc 3 năm cho khách hàng mua xe từ ngày 10/2/2026 (tối đa 10 lần/tháng, áp dụng tới 10/2/2029). Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền sạc mỗi năm.

“Đi xe gần như khôngtốn chi phí năng lượng, thậm chí rẻ hơn cả xe máy nếu tính trên hiệu quả sử dụng”, anh Mạnh Cường (Hà Nội) nhận xét. Bên cạnh đó, VF 3 được bảo hành tới 7 năm, pin được bảo hành 8 năm, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Tổng hòa các yếu tố, VF 3 không chỉ là phương tiện di chuyển linh hoạt mà còn là nguồn cảm hứng để người trẻ thay đổi phong cách sống, từ bỏ xe máy để tận hưởng sự tiện nghi, an toàn của ô tô điện.“VF 3 chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vị trí top đầu doanh số trong năm 2026”, anh Cường tin tưởng.

