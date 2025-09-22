Triệu hồi hàng loạt xe Lexus và Toyota do sự cố đồng hồ điện tử

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi xuất phát từ phần mềm điều khiển cụm đồng hồ điện tử. Trong một số trường hợp, khi khởi động xe hoặc ngay cả khi đang vận hành, màn hình có thể chuyển sang trạng thái tối đen, không hiển thị bất kỳ thông tin nào. Điều này khiến người lái rơi vào tình huống khó khăn, không thể biết tốc độ, cảnh báo động cơ hoặc tín hiệu hệ thống hỗ trợ lái.

Các mẫu xe nằm trong diện ảnh hưởng bao gồm Toyota Venza, Camry, RAV4, Highlander, Prius, Corolla Cross; cùng nhiều dòng xe thuộc thương hiệu hạng sang của hãng là Lexus như RX, TX và LS, được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025. Tổng cộng có gần 591.000 xe đã được phân phối tại Mỹ phải triệu hồi lần này.

Đây không phải lần đầu tiên Toyota phải đối mặt với lỗi liên quan đến hệ thống điện tử. Trong bối cảnh các mẫu xe ngày càng tích hợp nhiều tính năng số hóa, sự cố với cụm đồng hồ cho thấy rủi ro tiềm ẩn khi phụ thuộc vào màn hình thay vì đồng hồ cơ học truyền thống.

Các chuyên gia an toàn đánh giá rằng, lỗi này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện giao thông phức tạp. NHTSA hiện đang theo dõi sát sao chiến dịch triệu hồi và khuyến khích người tiêu dùng nhanh chóng thực hiện sửa chữa để đảm bảo an toàn.

Để giải quyết, Toyota sẽ tiến hành cập nhật phần mềm cụm đồng hồ hoặc thay thế toàn bộ bảng hiển thị nếu cần thiết. Chủ xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo chính thức trong tháng 11 và có thể mang xe đến các đại lý ủy quyền để kiểm tra và sửa chữa miễn phí.

Hãng cũng khuyến cáo người dùng nếu phát hiện màn hình cụm đồng hồ không hoạt động cần liên hệ ngay với đại lý gần nhất. Trong thời gian chờ sửa chữa, người lái nên đặc biệt cẩn trọng, bởi việc thiếu thông tin về tốc độ hoặc cảnh báo động cơ có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm.

Chiến dịch triệu hồi gần 591.000 xe của Toyota và Lexus cho thấy ngay cả những thương hiệu lớn cũng khó tránh khỏi rủi ro kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Với việc chủ động thông báo và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hãng xe Nhật Bản hy vọng sẽ lấy lại niềm tin từ khách hàng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo dưỡng và cập nhật hệ thống điện tử trên các mẫu xe hiện đại.

Đây không phải là đợt triệu hồi duy nhất được Toyota công bố trong tháng 9/2025. Đầu tháng này, hãng cũng đã thông báo sẽ triệu hồi 94.320 xe Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ do hệ thống HVAC (hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí trong không gian trong xe) có thể chuyển sang chế độ an toàn, khiến hệ thống sưởi và bộ khử ẩm không hoạt động.

