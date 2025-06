Top 12 thực phẩm tốt nhất giúp tóc mọc nhanh và dày khỏe tự nhiên

Những loại thực phẩm tốt cho tóc. (Ảnh: Vietnam+)

Một mái tóc dày, óng mượt và chắc khỏe không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh sức khỏe bên trong của mỗi người. Dù bạn có sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc tóc đến đâu thì dinh dưỡng vẫn là nền tảng quan trọng nhất để nuôi dưỡng tóc từ gốc.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin, khoáng chất và protein có thể giúp tóc phát triển nhanh hơn, hạn chế gãy rụng và cải thiện kết cấu tóc.

Dưới đây là 12 loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nếu muốn tóc mọc nhanh và khỏe mạnh hơn.

1. Cá hồi - nguồn omega-3 giúp nuôi dưỡng da đầu

Cá hồi là thực phẩm đứng đầu trong danh sách này nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào. Nhiều nghiên cứu cho thấy, omega-3 giúp giảm viêm ở nang tóc, giữ độ ẩm cho da đầu và hỗ trợ mọc tóc hiệu quả.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Cosmetic Dermatology - tạp chí quốc tế chuyên về da liễu thẩm mỹ và các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp - chỉ ra rằng, bổ sung omega-3 thường xuyên giúp cải thiện đáng kể mật độ và độ dày của tóc, đồng thời giảm tình trạng rụng tóc do viêm da đầu.

2. Rau lá xanh đậm - bổ sung sắt tự nhiên

Rau lá xanh đậm (như rau bina , xà lách rocket, cải xoăn…) chứa các chất dinh dưỡng tốt cho tóc, chẳng hạn như vitamin B, vitamin C, folate, sắt và chất chống oxy hóa quercetin và kaempferol.

Rau lá xanh đậm chứa các chất dinh dưỡng tốt cho tóc. (Ảnh: iStock)

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải , bao gồm các loại rau như rau lá xanh đậm, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc ở những người bị rụng tóc.

3. Khoai lang - giàu beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A

Khoai lang là một trong những thực phẩm giàu beta-carotene bậc nhất, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Loại vitamin này giúp kích thích sản xuất tế bào, bao gồm cả tế bào tóc.

Ngoài ra, vitamin A còn giúp kiểm soát sản xuất bã nhờn trên da đầu, giữ mái tóc mềm mại, giảm nguy cơ tóc khô xơ, dễ gãy.

4. Các loại hạt - bộ ba biotin, vitamin E và omega-3

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều không chỉ là món ăn vặt lành mạnh mà còn là nguồn cung cấp biotin, vitamin E và axit béo omega-3.

Biotin giúp tăng cường keratin - thành phần cấu tạo chính của tóc. Vitamin E có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ nang tóc khỏi tác động của các gốc tự do. Axit béo omega-3 thì giữ ẩm cho da đầu và giảm viêm hiệu quả.

5. Trứng - nguồn protein và biotin dồi dào

Protein là thành phần chính của sợi tóc và trứng là nguồn protein chất lượng cao dễ hấp thụ. Không những vậy, trứng còn rất giàu biotin - vitamin nhóm B thiết yếu cho quá trình tổng hợp keratin.

Trứng luộc. (Ảnh: iStock)

Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Trichology - tạp chí y khoa quốc tế chuyên về nghiên cứu tóc và da đầu - chỉ ra rằng bổ sung đủ biotin giúp cải thiện rõ tình trạng tóc mỏng và dễ gãy, nhất là ở phụ nữ.

6. Sữa chua Hy Lạp - bổ sung vitamin B5 giúp lưu thông máu da đầu

Sữa chua Hy Lạp không chỉ chứa nhiều protein mà còn dồi dào vitamin B5 (axit pantothenic). Vitamin này giúp tăng cường tuần hoàn máu đến da đầu, kích thích nang tóc phát triển và giảm thiểu tình trạng tóc mỏng, gãy rụng. Công dụng này từng được khẳng định trong báo cáo tổng hợp của Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

7. Quả bơ - cấp ẩm tự nhiên cho tóc

Bơ là thực phẩm giàu chất béo không bão hòa, vitamin E và vitamin B. Vitamin E trong bơ giúp cải thiện lưu thông máu đến da đầu, còn chất béo lành mạnh dưỡng ẩm cho tóc từ bên trong, giúp sợi tóc mềm mượt hơn. Vitamin B thì đóng vai trò trong việc sản xuất hồng cầu, mang dưỡng chất nuôi nang tóc.

8. Các loại quả mọng - tăng cường collagen và chống oxy hóa

Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa lượng lớn vitamin C - dưỡng chất cần thiết để sản sinh collagen, một loại protein giúp tóc chắc khỏe. Vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ nang tóc khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Sinh tố quả mọng. (Ảnh: iStock)

Tạp chí Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology đã nhấn mạnh vai trò của vitamin C trong việc tăng cường sức khỏe da và tóc trong một tổng quan nghiên cứu năm 2021.

9. Thịt gia cầm nạc - cung cấp protein thiết yếu

Gà và gà tây là nguồn protein nạc tuyệt vời, giúp duy trì cấu trúc sợi tóc và ngăn ngừa rụng tóc do thiếu protein. Ngoài ra, thịt gia cầm chứa niacin (vitamin B3) và kẽm - các chất quan trọng hỗ trợ chức năng của da đầu và giúp tóc mọc đều.

10. Đậu - nguồn protein thực vật và biotin

Đậu đen, đậu đỏ, đậu gà không chỉ tốt cho tim mạch mà còn rất hữu ích với mái tóc. Chúng giàu protein thực vật, sắt và biotin - bộ ba dưỡng chất giúp vận chuyển oxy đến nang tóc, hỗ trợ sản sinh keratin và giúp tóc mọc khỏe, bóng mượt.

11. Hàu - bổ sung kẽm giúp ngăn rụng tóc

Hàu nổi tiếng là thực phẩm giàu kẽm bậc nhất. Kẽm đóng vai trò điều tiết hoạt động tuyến dầu, bảo vệ da đầu khỏe mạnh và giảm nguy cơ rụng tóc.

Hàu sống. (Ảnh: iStock)

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí quốc tế chuyên về da liễu và liệu pháp trị liệu Dermatology Research and Practice, thiếu kẽm được xem là một trong những nguyên nhân chính gây rụng tóc từng mảng.

12. Hạt bí ngô - giúp tóc bóng khỏe

Hạt bí ngô chứa kẽm, magiê và axit béo omega-6. Các dưỡng chất này giúp cải thiện sức khỏe nang tóc, hỗ trợ tuyến dầu và giữ ẩm cho da đầu. Bổ sung một nắm hạt bí ngô rang mỗi ngày cũng là cách đơn giản giúp tóc bóng khỏe hơn.

Nguồn tin: vietnamplus.vn