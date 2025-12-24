Thịt ủ mát MEATDeli: 6 năm liên tiếp vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin dùng Việt Nam

Tại Lễ Công bố & Vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 (Tin Dùng Việt Nam 2025) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, tập đoàn Masan ghi dấu ấn khi có hai thương hiệu trong hệ sinh thái cùng được người tiêu dùng bình chọn. MEATDeli và WinMart - đại diện cho hai lĩnh vực trọng yếu là thực phẩm và bán lẻ, phản ánh chiến lược phát triển mà Masan kiên định theo đuổi trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm cho người Việt.

Khi sản phẩm - dịch vụ chất lượng được người tiêu dùng tin chọn

Chương trình Tin Dùng Việt Nam nhằm ghi nhận các thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn dựa trên mức độ tin cậy, chất lượng và giá trị mang lại cho đời sống xã hội. Năm nay, chủ đề của chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 là “Giá trị chất – Niềm tin thật”. Theo đó, tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ có chất lượng cao, có bản sắc thương hiệu rõ nét cùng với nỗ lực minh bạch thông tin, áp dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các hoạt động tiêu dùng diễn ra bền vững và có trách nhiệm.

Thương hiệu MEATDeli vào Top Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 6 năm liên tiếp. Ảnh: Masan.

Tại sự kiện, tập đoàn tiêu dùng bán lẻ Masan (MSN) có hai đại diện tiêu biểu trong hệ sinh thái cùng được vinh danh gồm: MEATDeli - thương hiệu thịt ủ mát chuẩn Âu thuộc Masan MEATLife và WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN. Việc đồng thời được bình chọn ở cả hai lĩnh vực thực phẩm và bán lẻ cho thấy sự ghi nhận của người tiêu dùng đối với chiến lược phát triển nhất quán của Masan, lấy chất lượng sản phẩm và trải nghiệm tiêu dùng làm trọng tâm.

MEATDeli: 6 năm liên tiếp là thương hiệu thịt được tin dùng

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp thương hiệu MEATDeli được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam, cho thấy mức độ tin cậy bền vững của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt ủ mát chuẩn Âu.

Ngay từ khi ra mắt, MEATDeli đã tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường nhờ công nghệ ủ mát chuẩn Âu Air-Chilled, với toàn bộ quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt ở nhiệt độ 0 - 4°C, giúp thịt giữ được độ tươi ngon, mềm mọng và an toàn. Đáng chú ý, tháng 9/2019, nhà máy chế biến thịt của MEATDeli trở thành nhà máy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận BRC - tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc thiết lập.

Thịt ủ mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn. Ảnh: Masan.

Song song với đầu tư công nghệ, MEATDeli chú trọng minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc, khi mỗi sản phẩm đều được gắn tem nhãn hoặc mã QR cho phép người tiêu dùng theo dõi đầy đủ hành trình từ trang trại, giết mổ, chế biến đến đóng gói. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm, đây là yếu tố quan trọng giúp MEATDeli xây dựng niềm tin dài hạn.

Đáp ứng nhịp sống hiện đại, MEATDeli cũng chủ động mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt là dòng thịt tẩm ướp sẵn, giúp rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng vẫn đảm bảo hương vị và giá trị dinh dưỡng. Năm 2025, Masan MEATLife dự kiến đạt doanh thu 8.250 - 8.749 tỷ đồng, tăng 8–14%, nhờ chiến lược đẩy mạnh mảng thịt chế biến và hợp tác sâu hơn với WinCommerce – chuỗi bán lẻ có độ phủ rộng khắp cả nước. Tính riêng quý 3, doanh thu thuần của MML đạt hơn 2,384 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 2 chữ số ở cả mảng chăn nuôi và mảng thịt bao gồm thịt tươi, gà heo và thịt chế biến.

Người tiêu dùng mua sắm thịt ủ mát MEATDeli. Ảnh: Masan.

Có thể nói, Masan MEATLife với vai trò chiến lược trong việc xây dựng chuỗi giá trị thịt trong hệ sinh thái Masan, hướng đến mục tiêu mọi gia đình Việt đều có cơ tiếp cận các sản phẩm thịt ủ mát chuẩn Âu MEATDeli tươi ngon, chất lượng cho bữa ăn an toàn và tiện lợi.

WinCommerce: đổi mới mô hình, nâng cao trải nghiệm mua sắm

Cùng được vinh danh tại giải lần này, chuỗi siêu thị WinMart và hệ thống cửa hàng WinMart+/WiN thuộc WinCommerce đã được bình chọn trong Top Sản phẩm - Dịch vụ Hữu ích 2025, cho thấy sự ghi nhận của người tiêu dùng đối với một hệ thống bán lẻ với dịch vụ và sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhờ đó, mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

WinCommerce vào Top 10 Sản phẩm & Dịch vụ Hữu ích 2025. Ảnh: Masan.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo đạt quy mô 547 tỷ USD vào năm 2030, WinCommerce liên tục đẩy mạnh ra mắt các siêu thị WinMart theo mô hình mới, với hàng loạt cải tiến về không gian, danh mục hàng hóa và trải nghiệm khách hàng. Năm 2025, chuỗi bán lẻ này tiếp tục đưa vào vận hành nhiều điểm bán theo định hướng hiện đại, thân thiện và tiện lợi hơn, khẳng định chiến lược không ngừng mang trải nghiệm tiêu dùng hiện đại phục vụ người Việt.

Song song đó, hệ thống WinMart và WinMart+ áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu đầu vào, kho trung chuyển đến điểm bán. Những sản phẩm tiêu biểu như rau sạch WinEco đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic hay thịt ủ mát MEATDeli… giúp người tiêu dùng yên tâm trong mỗi quyết định mua sắm. Đặc biệt, hội viên WiN được ưu đãi 20% khi mua rau sạch WinEco và thịt MEATDeli.

Các sản phẩm tươi sống chất lượng cao được phục vụ tại WinMart. Ảnh: Masan.

Kết quả kinh doanh tháng 11/2025 cho thấy đà tăng trưởng tích cực của WinCommerce, với doanh thu thuần đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện doanh nghiệp vận hành 4.431 cửa hàng, tăng ròng 74 điểm bán so với tháng trước, trong đó phần lớn là mô hình WinMart+ nông thôn. Mạng lưới được phân bổ rộng khắp cả ba miền, góp phần đưa mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Với lợi thế của hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ tích hợp, Tập đoàn Masan đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu và chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Sự kết nối chặt chẽ giữa các lĩnh vực từ sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm có thương hiệu đến bán lẻ hiện đại không chỉ giúp Masan kiểm soát tốt chất lượng, minh bạch nguồn gốc, mà còn tối ưu trải nghiệm mua sắm cho hàng triệu gia đình Việt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Tác giả: Quyết Thắng

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn