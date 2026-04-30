Tông vào xe chở rác, nam thanh niên tử vong

Ngày 30/4, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, khoảng 22 giờ 36 phút ngày 29/4, trên tuyến đường Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, anh N.V.C. (35 tuổi, ngụ ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 84AA-192.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Rành, hướng từ đường Châu Thị Kim về đường Huỳnh Văn Nhứt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước nhà số 231 đường Nguyễn Văn Rành, xe của anh N.V.C tông vào xe ô tô chở rác mang biển kiểm soát 62C-156.xx đang dừng lấy rác bên đường cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến anh C. tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do anh C. điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Tân An có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

