Vụ ngộ độc bánh mỳ ở Diễn Châu: Lộ nguồn lây nguy hiểm

Theo ông Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trong tổng số 7 mẫu bệnh phẩm được thu thập, có 5 mẫu cho kết quả dương tính với Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải.

Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn này. Cơ quan chuyên môn nhận định nguồn lây ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lan sang các thực phẩm khác trong quá trình chế biến.

Các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.



Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng địa phương sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh bánh mỳ liên quan, đồng thời yêu cầu chủ cửa hàng chịu trách nhiệm chi trả chi phí điều trị cho các nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 62 người nhập viện do ngộ độc đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Salmonella là vi khuẩn thường gặp gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Người mắc bệnh thường xuất hiện triệu chứng sau 16-48 giờ kể từ khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn, với biểu hiện như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi.

Phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục trong vòng vài ngày, tuy nhiên với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, bệnh có thể tiến triển nặng, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Loại vi khuẩn này chủ yếu tồn tại trong đường ruột động vật và lây sang người qua thực phẩm không đảm bảo an toàn như thịt, trứng chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng hoặc rau sống.

Ngoài ra, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo trong quá trình chế biến cũng được cảnh báo cao, đặc biệt với các sản phẩm từ trứng khi vi khuẩn có thể xâm nhập từ trước khi hình thành vỏ.

Ngành y tế khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc sau ăn như đau bụng, tiêu chảy hay nôn ói, người dân cần nghỉ ngơi, bù nước đúng cách và không tự ý sử dụng thuốc, nhất là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Trong trường hợp có biểu hiện nặng như sốt cao, mất nước, tiêu chảy nhiều lần hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Trước đó, từ ngày 17/4, nhiều người dân tại xã Diễn Châu phải nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mỳ mua tại một cửa hàng trên địa bàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế Nghệ An đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm, điều tra nguyên nhân và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các bệnh nhân.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: Báo Công Lý