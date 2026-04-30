'Nghỉ lễ 0 đồng' ở TP.HCM dịp 30/4-1/5

“Nghỉ lễ 0 đồng” là kế hoạch của Thảo Uyên (24 tuổi, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) nhân dịp 30/4-1/5 năm nay. Không muốn tốn kém cho chuyến du lịch trong mùa cao điểm, lại ái ngại cảnh đông đúc, nữ nhân viên văn phòng dự định nghỉ ngơi tại TP.HCM.

Không đi du lịch, Thảo Uyên cũng đỡ khoản mua sắm trang phục, mỹ phẩm và các đồ dùng thiết yếu khác. Với kỳ nghỉ tại chỗ, cô muốn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh, tập trung nghỉ ngơi hơn là tiệc tùng.

“Lúc nào chúng tôi cũng có thể tiệc tùng trong thành phố, nên không nhất thiết phải tốn kém vào dịp này. Chi phí dịch vụ ngày lễ có thể tăng khoảng 10-20%”, Uyên nói.

Việc người dân tại đô thị lớn như TP.HCM đổ xô đi xa trong kỳ nghỉ dài giúp những người ở lại như cô tận hưởng sự vắng vẻ hiếm có. Như vậy, quyết định ở nhà phần nào giúp Thảo Uyên thực sự thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tăng trung bình 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với giai đoạn thấp điểm tháng 3, con số này có thể lên tới gấp rưỡi đến gấp đôi trên nhiều chặng bay du lịch. Riêng chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé khứ hồi được ghi nhận ở mức từ 4,8 triệu đồng mỗi người.

Tại các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, giá phòng khách sạn cũng tăng thêm 20-30% so với ngày thường. Những chặng bay ngách vốn được xem là lựa chọn thay thế như Côn Đảo, Tuy Hòa hay Đồng Hới đã lấp đầy trên 90% chỗ tính đến giữa tháng 4.

Trước tình trạng giá cả tăng cao, một bộ phận người trẻ từ bỏ mong muốn đi chơi xa. Thay vào đó, họ cân nhắc kỹ giữa chi phí và giá trị trải nghiệm, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch theo hướng thực tế hơn.

Trong khi một số lựa chọn di chuyển gần, tránh hoạt động bay vốn gây tốn kém lớn, nhiều người lại hoàn toàn ở lại thành phố, dành thời gian cho bản thân, tránh cảnh đông đúc tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Tránh bay, vui chơi gần

Giống với Thảo Uyên, Thu Hằng (28 tuổi, phường Kim Liên, Hà Nội) và người yêu cũng hủy bỏ chuyến du lịch đảo Phú Quý kéo dài 4 ngày dịp lễ 30/4-1/5 năm nay do chi phí vượt quá khả năng chi trả.

Cặp đôi dự trù ngân sách khoảng 12 triệu đồng mỗi người, bao gồm vé máy bay, tàu ra đảo, chi phí lưu trú và ăn uống. Tuy nhiên, khi bắt đầu đặt vé vào đầu tháng 3, bài toán chi phí nhanh chóng thay đổi.

Giá vé máy bay khứ hồi tăng lên khoảng 5-6 triệu đồng mỗi người, chiếm hơn một nửa ngân sách ban đầu. Khi cộng thêm tiền phòng, ăn uống, đi lại và các chi phí phát sinh, tổng mức chi tiêu dự kiến bị đẩy lên khoảng 17 triệu đồng/người.

Sau khi cân nhắc, Hằng và người yêu quyết định dừng kế hoạch ban đầu và chuyển sang phương án đơn giản hơn - cắm trại tại Sóc Sơn (Hà Nội) 2 ngày 1 đêm. Với lựa chọn này, tổng chi phí chỉ dao động khoảng 2-3 triệu đồng mỗi người, bao gồm tiền ăn uống và thuê địa điểm. Việc tự di chuyển bằng xe máy giúp cặp đôi tiết kiệm thêm một khoản và linh hoạt hơn về thời gian.

“Tôi vẫn có 2 ngày rời khỏi thành phố, hít thở bầu không khí khác, ngắm núi rừng, không phải nhìn màn hình máy tính. Thực ra, mục đích cốt lõi của kỳ nghỉ là có thời gian cho nhau”, Thu Hằng tâm sự.

Hằng thừa nhận vẫn có chút tiếc nuối vì lỡ chuyến du lịch đảo. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ để dành địa điểm này cho một dịp khác, khi mà cặp đôi không còn phải chi trả số tiền lớn để mua sự đông đúc.

Tương tự, Đức Hoàng (28 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) cũng không đi xa trong kỳ nghỉ lễ, tránh cảnh đông đúc tại sân bay, tiết kiệm chi phí vui chơi dịp này. Thay vào đó, Hoàng và nhóm bạn quyết định thuê airbnb ở ngoại ô TP.HCM, thực hiện các hoạt động đơn giản như nướng thịt, nhậu, bơi và chơi board game.

“Chúng tôi không quan trọng đi đâu, chỉ cần có thời gian bên nhau dịp này”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo tính toán sơ lược của Đức Hoàng, mỗi người chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng cho 2 ngày 1 đêm vui chơi, bao gồm cả chi phí thuê Airbnb và tiền đồ ăn, thức uống. Nhóm đang tham khảo các căn có không gian sân vườn và hồ bơi để đa dạng hóa hoạt động trong khoảng thời gian này.

Việc di chuyển cũng trở nên đơn giản và tiết kiệm khi những người có ôtô riêng chở bạn bè từ trung tâm TP.HCM đến nơi nghỉ dưỡng. Nhìn chung, kế hoạch nghỉ dưỡng tại chỗ này giúp cả nhóm tiết kiệm số tiền lớn trong dịp lễ 30/4-1/5.

Theo Đức Hoàng, nhóm bạn của anh có một số người vừa nghỉ việc hoặc đang xem xét chuyển đổi công việc. Họ cần “thắt lưng buộc bụng” trong bối cảnh biến động, đảm bảo quỹ tài chính dự phòng để đối phó với những thử thách trong thời gian tới, không thể thoải mái chi tiêu dịp này.

Dành thời gian cho bản thân

Với Đức Cường (26 tuổi, phường Phú Diễn, Hà Nội), kế hoạch nghỉ lễ ban đầu là chuyến đi Phú Quốc kéo dài 4 ngày cùng nhóm 6 người. Nhóm thống nhất từ sớm để tận dụng lợi thế chia đều chi phí vé máy bay, di chuyển và phòng lưu trú.

Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn đặt dịch vụ, giá vé máy bay tăng cao khiến tổng ngân sách vượt xa dự tính ban đầu là 16 triệu đồng/người, trong khi các lựa chọn phòng phù hợp về giá cho nhóm 6 người cũng không còn. Ba người trong nhóm lần lượt rút lui, khiến bài toán tài chính trở nên khó cân đối hơn.

Thay vì tìm nhóm mới hoặc điều chỉnh lịch trình, Cường quyết định ở lại Hà Nội và dành thời gian cho những sở thích, thói quen và hoạt động cá nhân bị trì hoãn thường ngày.

Trong kỳ nghỉ này, anh đăng ký tập tại một sân bắn cung mới mở với giá khoảng 300.000 đồng/buổi, dành thời gian ban ngày để ôn kỹ thuật và lấy lại cảm giác với bộ môn từng tiếp xúc trước đó.

“Bắn cung là bộ môn đòi hỏi sự tập trung cao, bạn không thể vừa bắn vừa nghĩ chuyện khác. Với tôi, đó là một kiểu 'tắt não' hiệu quả hơn ngủ. Nghỉ lễ không nhất thiết phải đi đâu đó, đôi khi là dịp để làm những thứ bình thường không có thời gian”, Cường chia sẻ.

Ngoài các buổi bắn cung, Cường cũng sắp xếp một vài buổi cà phê, ăn uống với nhóm bạn ở lại thành phố. Không phải chuyến đi hoành tráng, nhưng với Cường, đó là một kỳ nghỉ có chủ đích hơn nhiều so với việc chen chúc vào một điểm đến quá tải.

“Tôi cũng không quá tiếc nuối. Đôi khi, những chuyến đi đông đúc vào mùa cao điểm lại mệt hơn đi làm. Tôi thấy mình đang lựa chọn cách nghỉ phù hợp với bản thân”, Cường cho biết.

Đồng quan điểm với Đức Cường, Thảo Uyên cũng cho biết không quá hào hứng check-in tại các địa điểm du lịch nổi tiếng dịp này. Cô sợ chuyến đi “chữa lành” lại đem đến tâm trạng khó chịu, bực tức trong suốt quá trình di chuyển, tham quan.

Về kế hoạch dành cho những ngày nghỉ lễ tại thành phố, Uyên dự định dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao như chạy bộ và tập gym. Đây vốn là những thói quen mà cô khó duy trì mỗi khi bận rộn công việc.

Khi thành phố trở nên vắng vẻ vào ngày lễ, hoạt động chạy bộ cũng có thể diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Ngoài ra, Thảo Uyên cũng muốn ngủ bù sau thời gian chạy dự án vất vả từ đầu năm đến nay, tái tạo năng lượng để chuẩn bị cho guồng công việc mới.