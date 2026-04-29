Mưa dông, lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân

Sáng 29/4, lực lượng Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đang phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định nơi ăn ở cũng như điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên.

Trước đó, tại xã Keng Đu, mưa lớn đi kèm gió lốc mạnh đã làm hư hại một số công trình công cộng. Trường Mầm non Keng Đu bị tốc mái tôn khu ký túc xá giáo viên với diện tích khoảng 36m².

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy, mưa dông.

Tại trụ sở UBND xã, một phần mái phòng làm việc kiêm công vụ rộng khoảng 15m² cũng bị cuốn bay; nhiều vật dụng của cán bộ, công chức bị hư hỏng do mưa tạt.

Cùng thời điểm, tại các bản Bình Sơn 1 và Nhãn Lỳ (xã Mường Xén), lốc xoáy bất ngờ quét qua khiến nhiều nhà ở và công trình phụ của người dân bị tốc mái, vật liệu lợp hư hỏng nặng.

Thống kê ban đầu ghi nhận 5 hộ dân bị ảnh hưởng, gồm các gia đình ông Cụt Văn Tâm, Cụt Văn Hiền, Lữ Văn Xết, Moong Văn Giáp (bản Bình Sơn 1) và ông Vy Văn Hằng (bản Nhãn Lỳ).

Cũng trong đêm 28 và rạng sáng 29/4, xã Na Ngoi tiếp tục hứng chịu mưa to kèm dông lốc mạnh. Khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái nhà và hư hỏng tài sản sinh hoạt. Tổng thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng. May mắn, các đợt thiên tai không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng tại chỗ giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn