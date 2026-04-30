Bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với Phó chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Đức Thành (bên phải) và ông Điệp Văn Chiến - Ảnh: ĐÔNG BẮC

Ngày 28-4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-Hội đồng nhân dân về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV - kỳ họp thứ 2.

Theo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 28-4-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến.

Lý do bãi nhiệm được nêu trong nghị quyết là ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến đã vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cùng ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2026.

Ông Nguyễn Đức Thành là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trước đó ông Nguyễn Đức Thành từng giữ các chức vụ như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cô Tô.

Ông Điệp Văn Chiến là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trước đó ông Điệp Văn Chiến từng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ