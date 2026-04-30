HLV Phan Tôn Lợi qua đời ở tuổi 59 tại Quy Nhơn

HLV Phan Tôn Lợi qua đời ở tuổi 59 - Ảnh: PĐNB

Bóng đá Bình Định vừa mất đi cựu cầu thủ và huấn luyện viên Phan Tôn Lợi. Ông Lợi sinh năm 1968 (Mậu Thân), qua đời lúc 4h20 ngày 29-4, hưởng dương 59 tuổi.

HLV Phan Tôn Lợi từng làm trợ lý ở CLB Phù Đổng, cựu HLV U19 Lào, cựu HLV Hoàng Anh Gia Lai Attapeu. Thời còn thi đấu, ông khoác áo Công an Nghĩa Bình và Công nhân Nghĩa Bình.

Nhắc đến "Gia tộc đá bóng họ Phan" ở Bình Định, không ai không biết gia đình ông Phan Tôn Lợi.

Ông có bốn người anh đều là cầu thủ: Phan Bá Diệp, Phan Kim Lân, Phan Quý Sơn và Phan Tôn Quyền. Tất cả đều tạo nên tên tuổi của bóng đá Bình Định ở Nghĩa Bình và Phú Khánh.

Khi CLB Bình Định trở lại V-League 2020, CLB từng mời ông Phan Tôn Lợi về làm trợ lý, tuy nhiên vì lý do sức khỏe, ông không thể nhận lời cống hiến cho quê hương.

Sinh thời, ông Phan Tôn Lợi là mẫu tiền vệ nhỏ con, nhanh nhẹn, khéo léo và có nhãn quan chiến thuật ấn tượng vào thời điểm cuối những năm 1980 và đầu 1990.

Năm 1998, tiền vệ Phan Tôn Lợi "treo giày" và chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng làm đào tạo trẻ ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, bước ngoặt tạo nên sự nghiệp sau này.

Ông Phan Tôn Lợi làm HLV U19 Lào năm 2015 - Ảnh: LFF

Nhận nhiệm vụ của bầu Đức, ông Phan Tôn Lợi từng làm trợ lý cùng HLV Huỳnh Văn Ảnh dẫn dắt CLB Attapeu ở Giải vô địch quốc gia Lào. Năm 2015, Lào mời ông Lợi dẫn U19 Lào.

Sau đó, HLV Phan Tôn Lợi đi vào lịch sử bóng đá Lào khi là HLV nước ngoài đầu tiên mang về tấm huy chương đồng cho đội U19 Lào. Họ thắng trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1.

"Được biệt phái sang làm bóng đá Lào, đó có thể xem là chương sáng nhất trong sự nghiệp của Phan Tôn Lợi. Sự ra đi của ông để lại tiếc thương cho anh em cựu cầu thủ Bình Định" - ông Dương Ngọc Hùng, cựu thủ môn tuyển Việt Nam và Bình Định, nói.

Bóng đá Bình Định từng sản sinh ra nhiều danh thủ và thủ môn nổi tiếng. Sự ra đi của HLV Phan Tôn Lợi như gợi lại một chương khác trong lịch sử bóng đá địa phương.

Thông tin tang lễ Lễ nhập quan lúc 18h ngày 29-4. Lễ truy điệu lúc 5h ngày 2-5, nhằm ngày 16 tháng ba năm Bính Ngọ. Linh cửu được hỏa táng tại trung tâm hỏa táng An Viên Bình Định.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: tuoitre.vn