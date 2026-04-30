Tạm giữ người phụ nữ huy động vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỉ đồng

Vũ Thị Mai Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 29-4, Công an TP Hải Phòng thông tin Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hải Phòng, lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, Vũ Thị Mai Phương đã đưa ra thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền góp vốn, Phương không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng tiền vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Tài liệu điều tra xác định, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, Phương đã chiếm đoạt gần 180 tỉ đồng của khách hàng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vũ Thị Mai Phương làm giả - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngoài ra Vũ Thị Mai Phương còn làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án để phục vụ điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, qua điều tra viên Vương Đình Tùng - số điện thoại 0816.193.777, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: tuoitre.vn