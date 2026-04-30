Hơn 60 triệu thuê bao xác thực thông tin chính chủ thành công

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, thống kê sơ bộ của Cục C06 (Bộ Công an), đã có hơn 95 triệu thuê bao được đưa lên VNeID. Gần 900.000 thuê bao được xác định không sử dụng chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác thực thông tin chính chủ thành công. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên hệ thống VneID.

Tại họp báo, ông Cương cũng làm rõ hai khái niệm hiện bị nhầm lẫn phổ biến là xác thực thông tin thuê bao và xác nhận sử dụng chính chủ.

Theo đó, về bản chất, xác thực thông tin thuê bao là quy trình đã được triển khai định kỳ trong nhiều năm qua. Khi đăng ký SIM mới, người dùng phải cung cấp giấy tờ tùy thân để đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đảm bảo thông tin thuê bao chính xác.

Việc thực hiện rà soát này về cơ bản do các doanh nghiệp viễn thông phải đối chiếu, kiểm soát. Hoạt động này không yêu cầu toàn dân phải làm, vì người dùng đã cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cả hình ảnh khi đăng ký thuê bao mới, chỉ các trường hợp có thông tin chưa chính xác sẽ được các nhà mạng yêu cầu chuẩn hoá.

Năm 2023, Việt Nam đã thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn, khi đó, khoảng 17 triệu thuê bao có thông tin không chính xác. Trước yêu cầu cập nhật lại, 11 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa, khoảng 6 triệu thuê bao bị yêu cầu dừng dịch vụ.

Tuy nhiên, đợt rà soát này mới chỉ đối chiếu ba trường dữ liệu cơ bản gồm tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ.

Tuy nhiên, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN mới đây đã bổ sung thêm trường hình ảnh khuôn mặt để đối soát chính xác hơn, hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ mà nhà mạng không thể kiểm chứng trước đây.

Khác với xác thực thông tin, việc xác nhận chính chủ là bước chủ động từ phía người dùng. Thông qua ứng dụng VNeID, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân có thể kiểm tra toàn bộ các SIM đang đứng tên mình trên tất cả các nhà mạng, từ đó xác nhận những số đang sử dụng hoặc từ chối các số không còn liên quan.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Theo Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, trong quá trình phối hợp với cơ quan công an, đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị triệu tập để phục vụ điều tra do các SIM thất lạc hoặc không còn sử dụng nhưng vẫn đứng tên và bị kẻ xấu lợi dụng.

Luật Viễn thông 2023 quy định rõ người đứng tên thuê bao phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với số điện thoại của mình. Do đó, việc chủ động xác nhận trên VNeID không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Người dùng hiện có thể tiếp tục thực hiện xác nhận chính chủ đến hết ngày 15/6. Đối với những trường hợp chưa có tài khoản VNeID hoặc người yếu thế, Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an), lực lượng công an cơ sở, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp viễn thông để hỗ trợ trực tiếp, kể cả tại các điểm lưu động.

Theo cơ quan quản lý, mục tiêu cuối cùng của việc xác thực và xác nhận thuê bao là xây dựng một hệ dữ liệu viễn thông chuẩn hóa, minh bạch, qua đó bảo vệ người dùng và hạn chế tình trạng lợi dụng SIM điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Việt Nam hiện đang có khoảng 120 triệu thuê bao, của 10 mạng di động. Trong đó, khoảng 91,3% thuê bao đang sử dụng điện thoại thông minh, đây được xem là nền tảng thuận lợi để người dân có thể tự thực hiện xác thực thuê bao trên các nền tảng số của các nhà mạng và VneID.

