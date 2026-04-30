Cựu chiến binh 'đánh thức' vùng bãi ngang

Những cánh đồng cát bạc màu khiến nhiều thanh niên xóm Xuân Châu phải rời quê mưu sinh. Trở về từ quân ngũ vào tháng 8-2009, CCB Nguyễn Văn Hòa luôn trăn trở tìm cách làm giàu trên mảnh đất quê hương. Anh tìm gặp những người đi trước để học hỏi bí quyết làm kinh tế và nhận ra rằng: Vùng ven biển có tiềm năng nuôi trồng thủy, hải sản rất lớn, nhưng rào cản về vốn, kỹ thuật và tâm lý e ngại đã kìm hãm sự phát triển. Để tìm lời giải, CCB Nguyễn Văn Hòa lặn lội tham quan các mô hình nuôi trồng tại nhiều địa phương lân cận, từ đó mở ra hướng đi rõ ràng là phải thay đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa.

Bước ngoặt đến vào năm 2018, khi tỉnh Nghệ An triển khai quy hoạch vùng nuôi tôm, CCB Nguyễn Văn Hòa quyết định vay ngân hàng 3 tỷ đồng để đầu tư mô hình nuôi tôm công nghệ cao, trở thành một trong những người tiên phong tại địa phương áp dụng công nghệ nuôi tôm 3 giai đoạn. Mô hình được vận hành theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn: Ươm giống từ 18 đến 20 ngày; nuôi chuyển tiếp khoảng 40 ngày trong các ao diện tích 200-250m²; sau đó, nuôi thương phẩm trong các bể 500-1.500m² trước khi xuất bán. Toàn bộ hệ thống đặt trong nhà màng, duy trì nhiệt độ ổn định 27-300C; nguồn nước được xử lý nghiêm ngặt, kết hợp sử dụng vi sinh để kiểm soát môi trường.

Quy trình sản xuất hiện đại đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức, sự kiên trì và kỷ luật cao. Phẩm chất của người lính đã giúp CCB Nguyễn Văn Hòa từng bước làm chủ công nghệ, vượt qua giai đoạn đầu nhiều rủi ro. Đến nay, hệ thống của CCB Nguyễn Văn Hòa đã phát triển lên 7 ao ươm, 10 ao nuôi, 3 ao lắng lọc trên diện tích 1,2ha. Mỗi năm duy trì 3-4 vụ, sản lượng đạt 50-70 tấn tôm thương phẩm, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, CCB Nguyễn Văn Hòa còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương, trong đó có nhiều con em gia đình chính sách, CCB, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. CCB Nguyễn Văn Hòa còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hằng năm trích hàng trăm triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn.

Nhận xét về CCB Nguyễn Văn Hòa, đồng chí Phan Văn Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Hải Châu cho biết: “Đồng chí Hòa là đảng viên gương mẫu, có tư duy kinh tế nhạy bén và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo niềm tin, động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương”.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: qdnd.vn