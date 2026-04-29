Tài xế gắng tấp xe khách vào lề trước khi qua đời vì đột quỵ

Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nam tài xế trung tuổi đang điều khiển xe khách loại 29 chỗ lưu thông trên đường. Trên phương tiện lúc này không có hành khách.

Bất ngờ, ông có dấu hiệu lên cơn đột quỵ. Trong tình huống nguy cấp, ông cố gắng điều khiển xe tấp vào lề đường, tránh gây tai nạn giao thông. Ngay khi xe dừng lại, ông cũng lịm dần đi trên vô lăng.

Đại diện nhà xe Cúc Phương (tuyến Đồng Nai - TP.HCM) xác nhận với Tri Thức - Znews người đàn ông trong video là tài xế của công ty. Sự việc xảy ra vào hơn 14h ngày 27/4.

"Tài xế tên T.S. (sinh năm 1964). Ông đã qua đời vì đột quỵ sau đó", nhà xe cho biết.

Trên mạng xã hội, bên cạnh lời chia buồn gia đình ông T.S., nhiều người cũng dành lời cảm phục cho hành động trách nhiệm của ông, khi cố gắng dành những giây tỉnh táo cuối cùng để tránh gây nên tai nạn đáng tiếc.

Tài xế T.S. lên cơn đột quỵ khi đang điều khiển xe. Ảnh cắt từ clip.



Năm 2023, ông N.T.B. (sinh năm 1970), tài xế xe khách chạy tuyến TP.HCM - Bình Thuận, cũng nhận nhiều lời cảm phục trong trường hợp tương tự.

Theo một video ghi lại, ông B. lên cơn đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 cũ (TP.HCM). Dù tay chân co giật liên tục, ông vẫn cố gắng dừng được chiếc xe, bảo đảm an toàn cho nhiều hành khách trên xe và không gây thiệt hại trên đường.

Dù được hành khách nhanh chóng gọi xe cứu thương và đưa tới bệnh viện sau đó, ông B. vẫn không qua khỏi.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn