Xe máy chở 3 tông vào gốc cây, 2 thiếu niên tử vong

Sáng 11-4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 thiếu niên tử vong, 1 em bị thương nhẹ.

Xe máy tông vào gốc cây ven đường khiến 3 thiếu niên thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, 3 thiếu niên cùng đi trên xe máy lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng từ trung tâm phường Tân Lập sang sân bay Buôn Ma Thuột.

Khi đến Km 2+500 Quốc lộ 27, đoạn qua phường Tân Lập, xe máy mất lái, tông vào gốc cây bên đường.

Vụ tai nạn đã khiến 1 thiếu niên tử vong tại chỗ,1 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong khi em T.Đ.N.H. (SN 2009) bị thương nhẹ.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động