Cháy cơ sở sản xuất bánh mỳ, 2 người tử vong

Vào hồi 4h32, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát PCCCvà CNCH Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận được tin báo cháy từ người dân có xảy ra tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, sản xuất bánh mỳ, bánh bao tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Lực lượng Cảnh sát PCCCvà CNCH Công an tỉnh Sơn La triển khai đội hình chữa cháy tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội khu vực 5 - Phòng Cảnh sát PCCCvà CNCH Công an tỉnh Sơn La lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng CBCS lên đường và nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Khi tiếp cận hiện trường ngọn lửa đã bao chùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang khu vực ki-ốt phía sau.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã chia thành 2 mũi, mũi thứ nhất chữa cháy trực diện lối vào cửa chính, mũi thứ hai tiếp cận phía sau ngôi nhà làm mát, ngăn chặn cháy lan sang khu vực ki-ốt bán hàng xung quanh. Đến khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không để cháy lan.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm: anh D.Q.B (SN 1976) và chị N.T.T (SN 1981), cả hai có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. Về tài sản, vụ cháy thiêu rụi nhiều đồ dùng sinh hoạt và sản xuất.

Đám cháy thiêu rụi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La và cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Phù Yên đã kịp thời có mặt động viên và tổ chức hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tác giả: Đinh Tùng - Trung Hiếu

Nguồn tin: cand.com.vn