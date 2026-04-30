Vang mãi hào khí Đại thắng mùa Xuân 1975

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ANH)

Cách đây 51 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến công vĩ đại: Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, khẳng định thắng lợi trọn vẹn của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, thống nhất dân tộc.

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, là mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thành quả của ý chí đoàn kết và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của toàn dân tộc.

Thắng lợi ấy là bản hùng ca của ý chí dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết và nghệ thuật chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. 51 năm đã trôi qua nhưng hào khí mùa xuân lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn dân tộc vững bước xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước ta vượt qua nhiều thử thách, đạt những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới. Những năm gần đây, dù bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành linh hoạt của Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân, trong và ngoài nước, Việt Nam vẫn vững vàng phát triển. Kinh tế-xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, y tế đạt nhiều bước tiến; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định. Có thể khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và niềm tin như hôm nay. Thành tựu ấy bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối đúng đắn của Đảng và sự đồng thuận xã hội. Đó là sự tiếp nối xứng đáng hào khí 30/4, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Có thể khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và niềm tin như hôm nay. Thành tựu ấy bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối đúng đắn của Đảng và sự đồng thuận xã hội. Đó là sự tiếp nối xứng đáng hào khí 30/4, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Ngày 30/4 không chỉ để tri ân quá khứ mà còn nhắc thế hệ trẻ về giá trị hòa bình, thống nhất và bài học xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi. Tinh thần ấy thôi thúc mỗi người Việt Nam phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh con đường phát triển thời gian tới với sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là lựa chọn mang tính lịch sử, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Sự kiên định đường lối đổi mới của Đảng là yêu cầu khách quan, là quá trình cách mạng có tính quy luật, để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chỉ rõ: Kiên định tinh thần đổi mới đúng định hướng, đổi mới có nguyên tắc, đổi mới vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Bảo đảm thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi là nguồn động lực mạnh mẽ, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc trên con đường trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Phát huy tinh thần, ý chí 30/4 trong kỷ nguyên mới không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là yêu cầu tất yếu của hiện tại và tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tác giả: Nhân Dân

Nguồn tin: Báo Nhân dân