Hot girl "chiếm sóng" trận KRX vì quá xinh đẹp và profile "cực khủng"

Hot girl "chiếm trọn spotlight" trận KRX

Thông thường, trong các trận đấu vốn đã quá một chiều hoặc kết quả ít nhiều có thể đoán trước phần nào dựa vào sức mạnh của các đội góp mặt, sẽ hiếm có khả năng thu hút lượng khán giả đủ ổn. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa KRX và KT mới đây, khi KT thể hiện sự hủy diệt gần như tuyệt đối, thì sự chú ý của cộng đồng LMHT lại đổ dồn lên khán đài, với sự góp mặt của nữ hot girl Hina - nữ idol thuộc QWER.

Dù không thường xuyên xuất hiện trên camera, nhưng mỗi khi được ống kính "lia" tới, nữ idol luôn có những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, mỗi khi KRX có pha xử lý, dù là thành công hay thất bại, cảm xúc của cô nàng cũng rất đáng chú ý. Có thể nói, bên cạnh trận đấu một chiều của KT trước "Rồng Xanh", sự xuất hiện của hot girl sinh năm 2001.

Nhưng profile của hot girl cũng "không phải dạng vừa"

Mới có lần hiếm hoi xuất hiện trên khán đài của KRX ở LCK 2026 Rounds 1-2, Hina có lẽ là cái tên còn khá xa lạ với cộng đồng LMHT quốc tế nói riêng. Tuy nhiên, cô sở hữu một profile khá bất ngờ: nữ idol gen Z hiện đang là giám đốc mảng marketing cho "biệt đội Rồng Xanh". Không chỉ vậy, cô còn là gương mặt đại diện cho sự kiện Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến hợp tác với hãng xe danh tiếng Porsche. Vào năm ngoái, cô đã được công bố là đại sứ của KRX.

Với bộ cosplay nhẹ Kai'Sa, cộng thêm gương mặt vừa có nét đáng yêu nhưng cũng không kém phần sắc sảo, hình ảnh của Hina trong sự kiện đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng Esports. Có thể nói, cô là một trong những nữ idol đã và đang tạo dựng hình ảnh rất tốt với khán giả Thể thao điện tử, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên bình diện quốc tế.

Và cô vẫn đang là một idol.

Đồng thời, cô cũng vẫn đang hoạt động trong tư cách idol và mới đây, QWER đã công bố teaser cho MV thứ 4 của nhóm với tựa đề "CEREMONY". MV chính thức có thể cũng sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất sắp tới.

