Bí quyết "ăn hoài không mập" của Hoa hậu Tiểu Vy

Không phải tự nhiên mà Hoa hậu Trần Tiểu Vy luôn xuất hiện với vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng dù thường xuyên chia sẻ những bữa ăn “không hề kiêng khem”. Đằng sau hình ảnh “ăn hoài không mập” khiến dân tình ghen tị ấy là cả một chế độ tập luyện cực kỳ nghiêm túc.

Ăn thoải mái nhưng không buông thả

Tiểu Vy không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắt khe. Cô vẫn ăn đủ bữa, thậm chí không ngại các món yêu thích. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở việc kiểm soát khẩu phần và cân bằng dinh dưỡng. Người đẹp ưu tiên thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ dầu mỡ và luôn duy trì thói quen uống nhiều nước.

Hoa hậu Việt Nam 2018 duy trì tập luyện nhiều bộ môn để giữ dáng bởi tạng người cô khá dễ lên cân

Tập luyện mới là “chìa khóa vàng”

Nếu chỉ nhìn vào những bữa ăn, nhiều người sẽ nghĩ Tiểu Vy thuộc “team cơ địa không mập”. Nhưng thực tế, cô nàng lại khá dễ tăng cân. Đằng sau những khoảnh khắc ăn uống thoải mái, Tiểu Vy dành rất nhiều thời gian cho việc vận động.

Gym là bộ môn chính giúp cô duy trì body săn chắc, tăng cơ và giữ form dáng. Trong khi pilates giúp Tiểu Vy cải thiện độ dẻo dai, siết cơ bụng và tạo đường cong mềm mại. Ngoài ra, Tiểu Vy còn chăm chỉ tham gia các giải chạy. Với môn thể thao hot trend pickleball, Tiểu Vy yêu thích vì vừa vui, vừa giúp đốt năng lượng hiệu quả. Việc kết hợp nhiều bộ môn không chỉ giúp cơ thể không bị “chán” mà còn tác động toàn diện lên các nhóm cơ, giúp Hoa hậu Việt Nam 2018 duy trì nhan sắc vạn người mê.

Điều đáng nói là Tiểu Vy duy trì lịch tập đều đặn, không “bỏ bữa” như nhiều người. Dù bận rộn với lịch trình công việc, cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian vận động mỗi ngày. Chính sự kỷ luật này mới là yếu tố quyết định giúp cô giữ được vóc dáng lâu dài.

Câu chuyện của Tiểu Vy cho thấy: không có bí quyết thần kỳ nào cả. Muốn ăn ngon mà vẫn giữ dáng, bạn buộc phải đánh đổi bằng việc vận động đều đặn và duy trì lối sống lành mạnh.

Nói cách khác, “ăn hoài không mập” thực chất không phải là may mắn - mà là kết quả của một quá trình tự giác và kiên trì mỗi ngày.

Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn