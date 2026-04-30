Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13%

Học sinh trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai trong tiết Văn hóa đọc tại thư viện. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin vừa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa ra. Theo đó, nhà xuất bản cho biết sẽ nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước.

Từ năm học 2026-2027, sau 5 năm triển khai chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc.

Bộ GD&ĐT cho biết bộ sách dùng chung bảo đảm các nguyên tắc: Đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm tính khoa học - sư phạm - pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội.

Năm ngoái, bộ sách này có giá từ gần 190.000 đến khoảng 400.000 đồng, tùy theo lớp học và các môn hoặc chuyên đề tự chọn. Nếu giảm 13,3%, mức giảm sẽ khoảng 25.000-53.000 đồng.

Đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội..., nhà xuất bản cho biết đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản sách giáo khoa đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn.

Ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, nhà xuất bản khuyến nghị toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.

