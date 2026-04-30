Á hậu Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm đã "toang"?

Mới đây, mối quan hệ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nguyên nhân không đến từ một phát ngôn chính thức nào, mà xuất phát từ loạt động thái gần đây của nàng hậu.

Cụ thể, Thuý Quỳnh liên tục đăng tải các video, story sử dụng những ca khúc mang màu sắc buồn bã, tâm trạng, xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ hoặc những mối quan hệ không trọn vẹn. Những chi tiết này nhanh chóng lọt vào "kính hiển vi" của cư dân mạng, làm dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm giữa cô và Đức Phạm đang gặp trục trặc.

Dưới các bài đăng của nàng hậu, không khó để bắt gặp hàng loạt bình luận hỏi thẳng về tình trạng mối quan hệ. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn nội dung âm nhạc thường phản ánh phần nào cảm xúc cá nhân, từ đó suy đoán rằng Thuý Quỳnh đang trải qua giai đoạn không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm.

Á hậu Thuý Quỳnh liên tục có những bài đăng tâm trạng trên mạng xã hội

Những bài hát tình yêu mang màu sắc buồn bã khiến cư dân mạng thắc mắc về tình trạng hiện tại giữa nàng hậu và bạn trai thiếu gia

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng những suy luận này vẫn còn khá cảm tính. Tính đến hiện tại, Thuý Quỳnh chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn chia tay. Trong khi đó, phía Đức Phạm vẫn giữ nguyên những hình ảnh công khai bạn gái từ thời điểm tháng 11/2025 trên trang cá nhân.

Không chỉ vậy, trên TikTok của Thuý Quỳnh, các video có sự xuất hiện của Đức Phạm vẫn còn được giữ lại, không có dấu hiệu xoá hay ẩn đi. Điều này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai có thể vẫn ổn định, và những đồn đoán "toang" chỉ xuất phát từ việc cư dân mạng suy diễn dựa trên nội dung các bài đăng gần đây.

Hiện tại, thực hư câu chuyện vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận. Trong khi một bộ phận netizen tiếp tục đặt dấu hỏi, số khác lại cho rằng nên chờ đợi phản hồi chính thức thay vì suy đoán từ những chi tiết chưa xác thực.

Cả hai vẫn giữ hình ảnh chung trên trang cá nhân, từ đó dân mạng cho rằng thông tin chia tay thiếu cơ sở

Hồi cuối tháng 9/2025, Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Đến tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Cho đến dịp đầu năm Bính Ngọ, Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai mối quan hệ.

Trên trang cá nhân, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải loạt khoảnh khắc thân mật cùng Đức Phạm trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, nàng hậu diện trang phục năng động, khoe vóc dáng thon gọn. Đức Phạm cũng xuất hiện giản dị, thoải mái tương tác và dành cử chỉ gần gũi cho bạn gái.

Vũ Thuý Quỳnh dành lời lẽ ngọt ngào để nói về tình cảm hiện tại: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Thôi thì cả nước biết rồi, thì hôm nay ngày cuối năm, không mong gì hơn: Chúng ta mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an".

Đức Phạm và Thuý Quỳnh công khai tình cảm từ tháng 11 năm ngoái

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, mọi động thái của Thuý Quỳnh và Đức Phạm luôn nhận nhiều sự chú ý. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cả hai không tránh khỏi những soi mói. Cách đây không lâu, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Cụ thể trong một clip ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng dùng bữa từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong clip, cặp đôi bị cho là khá lạnh nhạt khi gần như không trò chuyện, đặc biệt Đức Phạm còn liên tục nhìn vào điện thoại.

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng góp ý: "Giá như trong lúc ăn cơm anh để ý đến chị, tương tác với nhau trong bữa ăn thay vì xem điện thoại thì sẽ tuyệt hơn nữa chị ạ". Trước ý kiến này, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cả hai chỉ tranh thủ ăn uống giữa lịch trình bận rộn.

Chuyện tình cảm của cả hai nhận nhiều bàn tán từ cư dân mạng

Ảnh: Tổng hợp

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Phụ nữ mới