Cánh mày râu làm gì để đánh thức bản năng 'yêu' của vợ?

Thay vì đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao cô ấy thay đổi?, có lẽ đã đến lúc các quý ông cần chậm lại để giải mã những tín hiệu cầu cứu ngầm định đằng sau sự thờ ơ ấy.

Nguyên nhân khiến vợ không mặn mà "chuyện chăn gối"

Phụ nữ thường có ham muốn tình dục thấp hơn so với nam giới, vì vậy không lạ khi vợ không cảm thấy thú vị với chuyện ấy. Tuy nhiên, nếu sự mất hứng thú trong mối quan hệ tình dục kéo dài có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ và hạnh phúc của cả hai.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giảm ham muốn tình dục và sự thờ ơ ở phụ nữ. Một nguyên nhân phổ biến là vấn đề tuổi tác. Ngoài ra, căng thẳng hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Ví dụ, phụ nữ thường có ít ham muốn sau khi có con vì họ bận rộn và mệt mỏi. Thời gian và năng lượng dành cho việc chăm sóc gia đình có thể làm mất hứng thú và làm cho việc quan hệ trở nên khó khăn hơn.

Áp lực từ công việc cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục của phụ nữ. Cuối cùng, vấn đề sức khỏe và thể chất cũng có thể là nguyên nhân. Khi cơ thể yếu đuối hoặc mệt mỏi do bệnh tật, ham muốn tình dục cũng giảm đi. Trong những trường hợp này, sức khỏe thường được ưu tiên hơn là quan hệ tình dục.

Mẹo nhỏ giúp các ông chồng cải thiện "chuyện ấy"

Thể hiện tình yêu và sự trân trọng khi có cơ hội

Người phụ nữ đôi khi có thể trở nên nhạy cảm và tự ti, đặc biệt khi họ trở thành một người mẹ. Họ có thể cảm thấy mất đi sự quyến rũ và sức hút so với khi mới yêu và kết hôn. Đó là lúc người chồng cần phải thể hiện sự trân trọng và yêu thương đối với vợ mình, để cho cô biết rằng dù thời gian có trôi qua, vẻ đẹp và giá trị của cô không bao giờ giảm đi.

Người chồng có thể nói lời yêu thương hàng ngày, tổ chức những buổi tiệc nhỏ vào những dịp đặc biệt, hoặc dành thời gian riêng tư chỉ hai người trong những kỷ niệm quan trọng là những cách tuyệt vời để thể hiện tình cảm. Đôi khi, một món quà nhỏ, một món đồ mà vợ yêu thích cũng có thể làm cho cô cảm thấy được chăm sóc và quý trọng.

Trò chuyện nhiều hơn mỗi ngày

Không phải mọi cặp vợ chồng đều có thời gian đủ để trò chuyện và tâm sự mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tạo ra thời gian và không gian cho những cuộc trò chuyện vui vẻ là một phần quan trọng trong việc duy trì gắn kết và sự gần gũi trong mối quan hệ.

Thường xuyên trò chuyện với nhau, đặc biệt là vào buổi tối trước khi đi ngủ, có thể giúp tạo ra một môi trường thoải mái và gần gũi. Thể hiện tình cảm và nói những lời yêu thương có thể làm cho đối tác cảm thấy được quý trọng và gần gũi hơn, kích thích ham muốn và nhu cầu tình dục.

Tránh tạo ra các cuộc cãi vã và tranh luận gay gắt là một cách quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nếu cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào hướng mâu thuẫn, hãy cố gắng chuyển chủ đề một cách nhẹ nhàng. Hoặc nếu cần thiết, bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình một cách trực tiếp, nhưng hãy thể hiện sự lắng nghe và tôn trọng đối với ý kiến của đối tác.

Chia sẻ công việc nhà

Căng thẳng từ cuộc sống hàng ngày có thể khiến cho việc quan trọng của chuyện chăn gối trở nên thứ yếu. Việc chăm sóc con cái, gia đình và làm việc nhà có thể khiến phụ nữ mệt mỏi và không còn năng lượng để nghĩ đến "chuyện ấy".

Do đó, việc chia sẻ công việc nhà với vợ là một cách quan trọng để giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Khi cơ thể được nghỉ ngơi và được chăm sóc tốt hơn, vợ bạn sẽ có khả năng quan tâm và tạo ra không gian cho chuyện chăn gối.

Hơn nữa, việc cùng nhau làm việc nhà cũng có thể tạo ra một cảm giác hỗ trợ và đồng thuận giữa vợ chồng, từ đó làm tăng thêm tình cảm và sự thân mật trong mối quan hệ.

Nhẹ nhàng khi "yêu" nếu vợ không mặn

Nhiều phụ nữ thường mong muốn sự dịu dàng và quan tâm trong mối quan hệ, thay vì sự thô bạo. Do đó, việc thể hiện sự âu yếm và chu đáo trong tình yêu là điều quan trọng. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một không khí thoải mái và thân thiện, giúp đối tác cảm thấy thoải mái và tập trung hơn vào khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu.

Việc tìm hiểu và chạm vào những điểm nhạy cảm của đối phương có thể giúp kích thích cảm xúc và tăng cường sự gắn kết. Đồng thời, việc tạo ra những trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ trong mỗi cuộc gặp gỡ cũng là một phần quan trọng để kích thích ham muốn và sự hài lòng trong mối quan hệ.

Hôn nhân là một khu vườn, và chuyện chăn gối là những bông hoa. Hoa héo không phải vì nó muốn thế, mà vì đất thiếu nước và thiếu bàn tay chăm bón. Đừng ép hoa phải nở, hãy tưới nước bằng sự quan tâm, bón phân bằng sự thấu hiểu, hoa sẽ tự khắc tỏa hương.

Dành cho vợ những cử chỉ âu yếm nhiều hơn

Những cử chỉ nhỏ nhặt và âu yếm như nụ hôn vào buổi sáng, cái ôm trước khi đi làm, hay việc hỏi thăm vợ về bữa trưa và công việc thực sự có thể là "liều thuốc yêu" mỗi ngày cho người vợ. Những điều này là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm, trân trọng và yêu thương đối với đối tác của bạn.

Mỗi buổi sáng, một nụ hôn hoặc một cái ôm không chỉ là cách tạo ra sự gắn kết mà còn có thể kích thích sản sinh hormone oxytocin, thúc đẩy ham muốn tình dục vào buổi tối. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường thuận lợi và tăng cường sự gần gũi và hạnh phúc trong mối quan hệ.

Vào buổi tối, những nụ hôn nhẹ nhàng và cử chỉ âu yếm cũng có thể là cách tốt để khơi gợi ham muốn tình dục và tạo ra một trải nghiệm yêu đương đầy mãnh liệt và nồng nhiệt.

Tác giả: Quang Bảo

Nguồn tin: giadinhonline.vn