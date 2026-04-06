Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, dọa “thổi tung” Iran

“Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran trong vòng 48 giờ tới, chúng ta sẽ phá hủy toàn bộ đất nước này" - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố với đài ABC News hôm 5-4.

“Chỉ cần vài ngày chứ không phải vài tuần. Iran đã bị tàn phá hoàn toàn. Và mỗi ngày tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Mỗi ngày, họ sẽ phải xây thêm cầu, thêm nhà máy điện và mọi thứ khác nữa. Chưa từng có quốc gia nào chịu tổn thất nặng nề như vậy” - Tổng thống Donald Trump trả lời khi được hỏi về mốc thời gian 2-3 tuần để đạt được thỏa thuận mà ông đưa ra trước đó.

Tổng thống Donald Trump dường như đang ám chỉ đến tối hậu thư mà ông đăng tải hôm 5-4 trên mạng xã hội, trong đó yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Sau khi đã 2 lần gia hạn thời hạn mở cửa eo biển, ông cảnh báo chính phủ Iran rằng nếu không mở hoàn toàn tuyến đường hàng hải quan trọng này cho dầu mỏ và thương mại trước 20 giờ tối 7-4 (giờ Mỹ), "các người sẽ sống trong địa ngục".

Đài Fox News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết nếu Iran không đạt được thỏa thuận, ông sẽ "xem xét việc phá hủy mọi thứ và chiếm lấy dầu mỏ".

“Nếu họ không làm gì đó trước tối 7-4, họ sẽ không còn nhà máy điện nào và không còn cây cầu nào đứng vững nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

Trong một bài đăng riêng biệt trước đó vào ngày 5-4, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu không mở lại eo biển Hormuz trước ngày 7-4.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Những hành động liều lĩnh của ông đang kéo mọi gia đình người Mỹ vào một địa ngục trần gian. Toàn bộ khu vực của chúng ta sẽ bốc cháy… Ông sẽ không đạt được gì. Giải pháp thực sự duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này”.

