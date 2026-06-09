Cuộc sống 'ngập trong tiền' của các ông trùm mafia trước khi sa lưới

Cảnh sát Italy mới đây đã thu hồi lượng lớn tài sản của Matteo Messina Denaro, trùm băng đảng Sicilia, qua một loạt cuộc đột kích táo bạo. 8 doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến mạng lưới rửa tiền của Denaro bị phát hiện.



"Bố già cuối cùng" của mafia Italy điều hành đế chế tội phạm trị giá 232 triệu USD, có 22 khu nghỉ dưỡng hạng sang, hơn 10 triệu USD tiền mặt và hơn 12 kg vàng thỏi.



Denaro có lý lịch phạm tội dài, lẩn trốn suốt ba thập kỷ trước khi bị bắt vào năm 2023, nhưng qua đời chỉ vài tháng sau đó ở tuổi 61 vì bệnh ung thư.



Bên cạnh Denaro, những ông trùm khét tiếng khác cũng sở hữu đế chế khổng lồ và sống xa hoa trước khi sa lưới.



'Vua cocaine' Pablo Escobar



Vào thời kỳ đỉnh cao, ông trùm người Colombia Pablo Escobar được cho rằng đã thu về 70 triệu USD mỗi ngày từ hoạt động buôn bán ma túy - tương đương gần 22 tỷ USD mỗi năm.



Số tiền mặt quá nhiều khiến băng đảng không thể rửa tiền kịp, vì vậy Escobar phải giấu ở những nơi không ngờ tới, bao gồm các nhà kho bỏ hoang. Một nông dân đã phát hiện 600 triệu USD tiền mặt bên trong những thùng nhựa màu xanh khi đang đào mương tưới tiêu. Cháu trai của Escobar tìm thấy 18 triệu USD, điện thoại vệ tinh và một cây bút bằng vàng bên trong bức tường nhà mình.



Robert, anh trai của trùm ma túy và là kế toán trưởng của băng đảng, viết trong hồi ký: "Pablo kiếm được nhiều tiền đến nỗi mỗi năm chúng tôi phải phá hủy 10% số tiền đó vì bị chuột trong kho gặm, bị hư hỏng do thấm nước hoặc bị mất".



Escobar cũng phải chi 2.500 USD mỗi tháng chỉ để mua dây chun buộc các cọc tiền lại với nhau.



Trùm băng đảng Medellin, kẻ cung cấp 80% lượng cocaine của thế giới, còn từng đốt 2 triệu USD tiền mặt mới tinh để giữ ấm cho con gái khi lẩn trốn trên núi.

Nhà nghỉ dưỡng của Pablo Escobar ở thị trấn Guatape, cách thành phố Medellin (Colombia) khoảng 80 km. Ảnh: AFP

Điều gây kinh ngạc trong số tài sản của Escobar là vườn thú tư nhân rộng 20 km2, có voi, ngựa vằn, đà điểu, hươu cao cổ và lạc đà. Ông ta cũng buôn lậu trái phép hà mã từ châu Phi sang Colombia để đưa vào vườn thú, hiện vẫn còn khoảng 200 con "hà mã cocaine" là hậu duệ của những con vật hoang dã đó.



Vườn thú của Escobar còn có đấu trường bò tót, sân bay tư nhân và bộ sưu tập tàu đệm khí. Khu dinh thự và khuôn viên rộng lớn này sau đó đã được chuyển đổi thành công viên giải trí tên Hacienda Nápoles.



Kẻ này cũng sở hữu cổ phần lớn tại đảo Norman's Cay thuộc quần đảo Bahamas, được biết đến là "sân chơi hưởng lạc", đồng thời cũng là nơi đặt kho chứa ma túy buôn lậu. Carlos Toro, từng ghé hòn đảo tiệc tùng này, cho biết những phụ nữ khỏa thân được đưa đến đây để đón khách và tham gia cuộc vui hoang dã gồm ma túy, tình dục.

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Trùm Escobar bị cảnh sát và quân đội bắn chết khi đang cố bỏ trốn qua mái nhà vào năm 1993.



'Ông trùm bảnh bao' John Gotti



John Gotti, người đứng đầu gia tộc tội phạm Gambino, luôn xuất hiện trước công chúng với mái tóc chải chuốt cẩn thận và những bộ vest được may đo riêng, mỗi bộ giá 2.000 USD. Ông ta được báo chí đặt biệt danh Dapper Don (nghĩa là "Ông trùm bảnh bao").



Gotti cũng nổi tiếng với việc thay đổi trang phục nhiều lần trong ngày, kết hợp đồ do các thương hiệu Brioni, Kiton và Ermenegildo Zegna thiết kế với những chiếc cà vạt lụa cùng màu.

John Gotti luôn trau chuốt diện mạo khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Mobmuseum

Người đàn ông đến từ New York lên nắm quyền vào năm 1985 sau khi ám sát trùm băng đảng Gambino, Paul Castellano. Castellano cũng có lối sống xa hoa không kém khi cho xây một biệt thự 17 phòng ngủ mô phỏng theo Nhà Trắng, có bể bơi cỡ Olympic và các bức tượng bằng đá cẩm thạch.



Trong 7 năm Gotti nắm quyền, băng đảng tội phạm này đã kiếm được 200 triệu USD. Cơ quan thực thi pháp luật ước tính trong giai đoạn đó hắn kiếm được từ 5 đến 20 triệu USD mỗi năm từ các hoạt động bất hợp pháp bao gồm buôn bán ma túy, bảo kê, cờ bạc bất hợp pháp, cho vay nặng lãi và tống tiền.



Gotti có thể tiêu hết 300.000 USD trong một đêm tại các sòng bạc mà không hề chớp mắt. Ông ta cũng sở hữu một trụ sở kiên cố ở Long Island, có một căn phòng bí mật phía sau giá sách chứa quần áo, và một biệt thự bằng đá cẩm thạch rộng hơn 500 m2.



Gotti bị kết án tù chung thân vì 13 tội danh, trong đó có 5 vụ giết người vào năm 1992. Trùm tội phạm chết trong tù vì ung thư vòm họng năm 2002 ở tuổi 61.



'Gã lùn' El Chapo



Trùm băng đảng người Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman, được biết đến với biệt danh "El Chapo" (nghĩa là "gã lùn"), là một trong những kẻ buôn bán ma túy khét tiếng nhất thế giới.



Các công tố viên ước tính ông ta sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 12,6 tỷ USD sau khi bị bắt lần thứ ba vào năm 2016 và bị tuyên án tù chung thân.



Trong gần 30 năm cầm quyền, băng đảng Sinaloa của El Chapo chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 3.000 người trong một năm và buôn lậu 661 tấn cocaine vào Mỹ.



Để tránh bị bắt, El Chapo có 7 nơi trú ẩn an toàn kết nối với nhau ở Culiacan, được trang bị cửa thép gia cố và các lối thoát hiểm dẫn đến đường hầm ngầm. Một số được che giấu bên trong tủ quần áo, số khác ở bên dưới bồn tắm và bể sục.

Đường hầm bí mật dẫn từ một trong những ngôi nhà của El Chapo vào hệ thống cống ngầm ở Culiacan, Mexico. Ảnh: CNN

Nhiếp ảnh gia Hans-Maximo Musielik, từng đến thăm một số bất động sản của El Chapo, mô tả chúng là "mớ hỗn độn" và nhớ lại cảnh tượng "những vũng máu đông lớn" trên sàn nhà và những bức tường đầy vết đạn.



El Chapo được cho là sở hữu các trang trại ở "mọi tiểu bang" và nhà ở "mọi bãi biển" tại Mexico, bao gồm biệt thự xa hoa trị giá 10 triệu USD với sở thú riêng. Ngôi nhà nghỉ dưỡng ven biển Acapulco có tàu hỏa loại nhỏ để di chuyển giữa các chuồng sư tử, hổ và báo, cùng một bến tàu với chiếc du thuyền tên là "Chapito" (nghĩa là "gã lùn nhỏ").



Khoản chi tiêu lớn khác của El Chapo đến từ cô vợ hoa khôi Emma thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa và các tình nhân, cùng với "các liệu pháp trẻ hóa tế bào" mà ông trùm đã bay đến Thụy Sĩ để thực hiện.



Kẻ này cũng có sở thích với những loại vũ khí hào nhoáng, bao gồm một khẩu AK-47 mạ vàng và những khẩu súng lục nạm kim cương - một khẩu có hình con báo và khẩu kia được khắc tên viết tắt của ông ta bằng các loại khoáng chất quý.



'Mặt sẹo' Al Capone



Trùm băng đảng Chicago Outfit, Al Capone, từng được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận vào năm 1927 là cá nhân có tổng thu nhập hàng năm cao nhất. Thời đó, ông ta kiếm được 105 triệu USD mỗi năm, tương đương 1,8 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay, cần đến những chiếc túi cực lớn để giấu những cọc tiền mặt mệnh giá 100 và 500 USD.



Al Capone mê rượu sâm panh hảo hạng, trang sức kim cương lấp lánh, lái những chiếc xe bọc thép nặng 7 tấn và thư giãn tại biệt thự sang trọng bên bờ biển ở Miami Beach, Florida.

Ngôi nhà của Al Capone ở Miami được bán với giá 15,5 triệu USD vào tháng 9/2021. Ảnh: Realtor

Ông trùm người Mỹ, có biệt danh "Mặt sẹo" vì hai vết dao rạch bên má trái, được cho là đã cất giấu tiền mặt và vàng trong những nơi ẩn náu bí mật và các két sắt, nhưng vẫn còn tranh cãi về việc liệu khối tài sản của Al Capone có bị đánh giá quá cao hay không. Một hầm chứa bí mật bị niêm phong thuộc về ông trùm này được phát hiện tại khách sạn Lexington ở Chicago vào năm 1986, nhưng bên trong chỉ tìm thấy vài cái chai rỗng.



Sau vụ thảm sát ngày lễ Tình nhân năm 1929, khi 7 thành viên băng đảng đối địch của Al Capone bị giết giữa ban ngày, chính quyền nỗ lực hạn chế các hoạt động của trùm mafia, bao gồm buôn lậu rượu, cờ bạc, mại dâm và bảo kê.



Al Capone bị bỏ tù vì tội trốn thuế vào năm 1931, chết ở tuổi 48 vì lên cơn đau tim vào tháng 1/1947.



Năm 2024, chiếc Cadillac chống đạn đời 1928 của Al Capone được rao bán với giá 729.000 bảng Anh.





Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net