Tổng thống Donald Trump được tặng máy kéo dát vàng?

Trong buổi gặp mặt với các tổ chức nông dân tại Nhà Trắng, khu vực sân khấu chính còn gây chú ý với sự xuất hiện của một chiếc máy kéo dát vàng thật.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump không ít lần ngợi khen phương tiện này: "Chiếc máy kéo này thật ấn tượng, có lẽ ai đó đã nghĩ đến tôi khi chuẩn bị nó".
Ông cho biết thêm: "Chiếc kia cũng đẹp, với tông đỏ, trắng và xanh, nhưng chiếc này mới thực sự khiến tôi ấn tượng". Trên thực tế, gout thẩm mỹ của vị Tổng thống này vốn gắn liền với phong cách xa hoa, đặc biệt ưa chuộng các chi tiết mạ vàng.
Dựa trên dòng máy kéo Fendt 1167 Vario MT, đây là sự tri ân dành cho người nông dân Mỹ đến từ tập đoàn cơ khí nông nghiệp AGCO, vốn sở hữu nhiều thương hiệu máy kéo, máy thu hoạch như Challenger, Fendt, Gleaner...
Thuộc dòng sản phẩm Fendt 1100 Vario MT, chiếc Fendt 1167 Vario MT là biến thể cao cấp nhất với công suất 673 mã lực, mạnh hơn 54 mã lực so với bản 1162 Vario MT.
Ra mắt tại sự kiện Great American Farmers Market 2025, cỗ máy này thường xuất hiện tại các sự kiện lớn của AGCO nhằm gửi đến thông điệp ủng hộ người nông dân Mỹ, vốn được thể hiện ngay trên kính khoang lái.
Tại buổi gặp mặt trên, Tổng thống Trump đã công bố chương trình bảo lãnh cho vay của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, nâng mức bảo lãnh liên bang từ 75% lên 90%. Những phát biểu này được đưa ra vài tháng sau khi ông triển khai gói hỗ trợ liên bang trị giá 12 tỷ USD cho nông dân Mỹ.
Là nước có nền nông nghiệp với quy mô lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới, Mỹ dựa vào mức độ cơ giới hóa toàn diện, tận dụng những công nghệ như GPS, AI... giúp một người nông dân có thể quản lý một vùng canh tác lớn với năng suất rất cao. Và mặc dù rất thích thú trước cỗ máy dát vàng này, ông Trump vẫn không thể sở hữu nó vì nhiều điều khoản giới hạn đối với Tổng thống Mỹ.
Tác giả: Việt Hà
