Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đủ vũ khí để duy trì chiến tranh mãi mãi

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social Tổng thống Donald Trump khẳng định hệ thống phòng không, không quân, hải quân và “giới lãnh đạo” của Iran đã không còn nữa, đồng thời cho rằng, Tehran hiện tìm cách thương lượng song theo quan điểm của ông là đã quá muộn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này có đủ nguồn cung vũ khí để tiến hành chiến tranh “mãi mãi” nếu cần thiết. Ông nhấn mạnh Mỹ có nguồn cung gần như vô hạn và các cuộc chiến có thể được duy trì lâu dài chỉ bằng nguồn dự trữ này. Bên cạnh đó, ông Donald Trump khẳng định Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho một chiến thắng lớn.

Trước đó, trong một sự kiện tại Nhà Trắng, ông Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự chống Iran dự kiến kéo dài từ 4 đến 5 tuần, nhưng cũng nói rằng thời gian cụ thể “không quan trọng” và Mỹ sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết”.

