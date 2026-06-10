Trực thăng vũ trang Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

New York Times dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hai thành viên tổ lái đã được giải cứu an toàn sau khi trực thăng tấn công AH-64 Apache gặp nạn gần eo biển Hormuz hôm 8/6. "Chưa rõ trực thăng rơi do trúng hỏa lực từ Iran, trục trặc kỹ thuật hay vấn đề khác", một người cho hay.



Vị trí cụ thể và phiên bản Apache bị rơi không được tiết lộ. Các nguồn tin thêm rằng quân đội Mỹ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Trực thăng Apache của Mỹ tuần tra khu vực eo biển Hormuz trong ảnh công bố hồi tháng 4. Ảnh: CENTCOM

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận sự việc. "Các phi công đều ổn, không ai bị thương. Chúng tôi sẽ công bố thông tin vào ngày mai", ông cho hay.



Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng về thông tin.



Sự việc xảy ra sau nhiều ngày căng thẳng khu vực leo thang khi Israel và Iran liên tục tấn công qua lại, cũng như hàng loạt cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz.



Quân đội Mỹ đã mất không dưới 40 máy bay các loại trong 6 tuần xung đột với Iran, trong đó có những phi cơ quan trọng như "mắt thần" E-3G Sentry và loạt tiêm kích đa năng F-15E. Tuy nhiên, sự việc ngày 8/6 đánh dấu lần đầu trực thăng Apache bị rơi kể từ khi triển khai đến Trung Đông cuối tháng 3 để tuần tra eo biển Hormuz.



Phi đội Apache gần đây hoạt động ngày càng sát lãnh thổ Iran, trong đó có các đảo do Tehran kiểm soát ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Tính đến đầu năm 2025, lục quân Mỹ sở hữu tổng cộng 750 trực thăng Apache, gồm 160 chiếc AH-64D và 590 phi cơ AH-64E tối tân. Mỗi trực thăng AH-64D có giá 31-35 triệu USD, trong khi AH-64E thường có chi phí xuất xưởng 35 triệu USD. Nếu tính cả chi phí linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện vận hành, mỗi trực thăng AH-64D/E sẽ có giá lên tới 50-65 triệu USD.



Tương tự cường kích A-10, trực thăng Apache có độ bền cao và được trang bị nhiều hệ thống phòng vệ nhằm tăng khả năng sống sót. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi lực lượng Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net