Tổng giám đốc EVN: Sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần để loại bỏ chênh lệch giá

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng - Ảnh: C.DŨNG

Báo cáo về nghị quyết, Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí và than Trịnh Đức Duy cho biết việc thực hiện nghị quyết 55 đã giúp ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng.

Cần hoàn thiện thể chế cho ngành năng lượng, đẩy nhanh dự án

Dù vậy, vẫn còn hạn chế chỉ ra như thể chế, chính sách, công tác quản lý phát triển ngành năng lượng còn bất cập. Tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm; tiềm năng về năng lượng chưa được khai thác hiệu quả. Nguồn cung năng lượng còn phụ thuộc vào nhập khẩu, nguy cơ thiếu điện cho giai đoạn tăng trưởng hai con số là hiện hữu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho hay nghị quyết 70 là một văn kiện quan trọng, đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để triển khai kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, EVN đã chủ động giao các ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt hoàn thiện cơ chế chính sách.

"Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện", tổng giám đốc EVN bày tỏ.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành. Khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ, đảm bảo khả năng tham gia thị trường điện minh bạch, công bằng…

Ông Phan Tử Giang, phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho hay nghị quyết 70 với nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý.

Trong đó, tập đoàn đang nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết, bảo đảm chiến lược phát triển của tập đoàn gắn với mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia.

Thách thức trong triển khai thực hiện

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) Nguyễn Đức Ninh cho hay ngành năng lượng đã triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến khung giá, cơ chế mới cũng như công nghệ.

Nghị quyết 70 sẽ tạo ra một cơ chế khung, tạo nền tảng để hệ thống hóa, cập nhật và đặc biệt là mở ra hướng đi cho các chính sách tiếp theo. Vấn đề quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện bởi giai đoạn tới, thách thức lớn sẽ tập trung vào những năm 2027 - 2032, với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh nghị quyết 70 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam hành động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển năng lượng của đất nước, là ngọn đèn soi đường để xác định rõ trách nhiệm và từng bộ, ngành trong triển khai thực hiện.

Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu và thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế. Đây là giai đoạn khó khăn, gian nan, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn". Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

"Do đó cần quán triệt tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, chủ động xây dựng kế hoạch hành động, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc khoa học, hợp lý. Thời gian ít, nhân lực hạn chế, nhưng nhiệm vụ nhiều, càng đòi hỏi bản lĩnh và kỹ năng lãnh đạo của từng đồng chí đứng đầu đơn vị", ông Long nói.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ