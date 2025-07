Nghệ An: Cán bộ điện lực xuyên đêm khắc phục sự cố lưới điện

Vừa qua, cơn bão số 3 (Wipha) đã đi qua nhiều tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ; trong đó tỉnh Nghệ An là địa phương chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Đặc biệt, các khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Con Cuông, bị ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, hạ tầng..., trong đó có hệ thống điện.

Trước tình hình trên, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã huy động toàn lực, khẩn trương triển khai các phương án kiểm tra, xử lý và khôi phục hệ thống điện tại các khu vực bị ảnh hưởng. Các đơn vị đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cũng như cô lập các vùng sự cố do ngập lụt trên 929 trạm biến áp, tạm ngừng cấp điện 104.805 khách hàng.

Cán bộ PC Nghệ An xuyên đêm khắc phục sự cố lưới điện. Ảnh: Quốc Huy

Theo số liệu mới nhất của PC Nghệ An gửi đến Báo Công Thương, hiện đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 794 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 90.414 khách hàng. Hiện nay, còn 135 trạm biến áp đang ngập nước, giao thông chia cắt chưa thực hiện kiểm tra, khắc phục cũng như chưa đảm bảo an toàn trong dân để đóng điện, tương đương với 14.391 khách hàng chưa được cấp điện trở lại.

Để nhanh chóng khắc phục các sự cố, PC Nghệ An cũng đã thành lập các đội xung kích triển khai lắp đặt công tơ, sẵn sàng thay thế cho các khu vực ngập lụt khi nước rút. Các đội xung kích ra quân cũng sẽ hỗ trợ các đơn vị trong công tác kiểm tra rà soát, khắc phục và đóng điện các khu vực ngập lụt ngay khi có thể.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ PC Nghệ An xuyên đêm khắc phục sự cố lưới điện:

Lãnh đạo PC Nghệ An trực tiếp vào các điểm ngập lụt, gặp sự cố lưới điện. Ảnh: Quốc Huy

Lưới điện trên địa bàn các Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu quản lý bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Ảnh: Quốc Huy

Cán bộ PC Nghệ An đang nỗ lực khắc phục sự cố với phương châm “nước rút đến đâu, điện khắc phục đến đó”. Ảnh: Quốc Huy

Để nhanh chóng khắc phục các sự cố, cán bộ PC Nghệ An đã làm việc xuyên đêm. Ảnh: Quốc Huy

Cán bộ PC Nghệ An khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congthuong.vn