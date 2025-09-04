Điện lực Nghệ An nói gì về thông tin: 'Tiền điện tăng đột biến'?

Nhu cầu dùng điện tăng mạnh

Tháng 8 năm nay ghi nhận những diễn biến thời tiết khá cực đoan và trái ngược. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 23/8, nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ ban ngày nhiều nơi vượt ngưỡng 37-39 độ C, có thời điểm lên tới 40 độ C, kèm theo độ ẩm thấp và gió phơn khô nóng. Trong khi cuối tháng các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của hiện tượng này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, khiến nhiệt độ tăng cao và hình thành các đợt nắng nóng diện rộng.

Qua xác minh, việc hóa đơn tiền điện tháng 8 tại Nghệ An và một số địa phương tăng cao chủ yếu do yếu tố thời tiết và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh: Tháng 8/2025 là cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có ngày lên trên 40°C. Nhiều gia đình sử dụng điều hòa, quạt điện, tủ lạnh thường xuyên cả ngày lẫn đêm để chống nóng. Học sinh nghỉ hè, nhiều người ở nhà sinh hoạt, du lịch, sử dụng các thiết bị điện nhiều hơn… cũng là một trong những yếu tố khiến tiền điện nhiều hộ gia đình tăng vọt.

Lợi dụng vấn đề tiền điện tăng cao, tổ chức khủng bố Việt Tân đã xuyên tạc sự thật.

Trong thời gian nắng nóng kéo dài đầu tháng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện… tăng đột biến. Nhiều hộ gia đình phải sử dụng điều hòa gần như cả ngày lẫn đêm để chống chọi với nền nhiệt oi bức, dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng cao.

Theo ghi nhận từ Phòng Điều Độ của Công ty Điện lực Nghệ An, sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày cao điểm nắng nóng của tháng 8 đạt đỉnh. Đặc biệt, đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 2/8 đến 14/8, trong các ngày đó công suất max luôn trên 1.000 MW, sản lượng ngày luôn xấp xỉ 20 đến 21 triệu kWh, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2024 (sản lượng trung bình ngày của năm 2024 là 14,4 triệu kWh). Công suất đỉnh xảy ra vào ngày 4/8: Pmax = 1.147 MW. Sản lượng đỉnh xảy ra ngày 5/8: A ngày max = 21.989.658 kWh. Điều này kéo theo hệ quả là hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân trong tháng 8 cũng “đội” lên rõ rệt so với các tháng trước đó.

Một số trang mạng xã hội cũng phản ánh về việc tiền điện tăng cao.

Ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục trong đợt nắng nóng đầu tháng 8. Hiện tại, PC Nghệ An sử dụng hệ thống đo đếm sản lượng điện bằng Công tơ điện tử, độ minh bạch và chính xác cao. Lịch ghi chỉ số được công khai trên trang web, lãnh đạo duyệt đưa vào phần mềm quản lý và thông báo đến tận khách hàng, cách tính giá điện công khai, minh bạch theo quy định của EVN. Sau khi ghi chữ số công tơ, đối với khách hàng có sản lượng tăng giảm 30% so với tháng trước Công ty Điện lực Nghệ An đều tiến hành phúc tra chỉ số. Đối với khách hàng có sản lượng tăng đột biến Công ty sẽ tiến hành kiểm tra cùng khách hàng tìm rõ nguyên nhân. Đặc biệt, sau các đợt bão, lũ tình trạng chạm chập dây ra sau công tơ của khách hàng khá phổ biến. Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp với khách hàng tổ chức kiểm tra cụ thể và xử lý kịp thời, đối với các trường hợp chạp chập do yếu tố thiên tai thì ngành điện đều có giải pháp hỗ trợ theo quy định của ngành đã chỉ đạo. Công ty Điện lực Nghệ An mong nhận được sự đồng hành từ người dân, sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, nhất là trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu”.

Khuyến cáo từ các cơ quan chức năng

Cơ quan khí tượng dự báo xu hướng thời tiết bất thường tiếp tục diễn ra trong tháng 9 và các tháng cuối năm. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân tăng cường áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, để góp phần giảm chi phí tiền điện tăng cao như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý (khoảng 26–28 độ C) kết hợp với quạt; Không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn; Hạn chế sử dụng điện vào khung giờ cao điểm; Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tránh lạm dụng điện năng... Đặc biệt khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Để bảo vệ quyền lợi cũng như kiểm soát chi tiêu, mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nên chủ động kiểm tra và theo dõi hàng ngày, hàng tháng sản lượng điện tiêu thụ, tránh tiền điện tăng đột biến mà không hiểu nguyên do,bằng các cách đơn giản là cài đặt app chăm sóc khách hàng của EVNNPC, theo dõi lượng điện năng tiêu thụ, ước tính tiền điện mỗi ngày từ đó kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy chi phí sinh hoạt của người dân lên cao, đặc biệt là tiền điện. Việc chủ động thích nghi và sử dụng điện một cách hợp lý là điều cần thiết để giảm gánh nặng chi tiêu.

Tuy nhiên, việc tiền điện mùa nắng nóng - vốn là quy luật hàng năm, đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá. Chúng biến việc này thành cái cớ để vu cáo chính quyền, hô hào người dân phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội. Vì vậy mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sàng lọc thông tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không tin, không chia sẻ, không tham gia bình luận kích động theo các luận điệu xuyên tạc. Đồng thời, nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả, theo dõi chỉ số điện hằng ngày qua các ứng dụng để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: cand.com.vn