Tổng cục Hải quan chỉ đạo ‘nóng’ sau nhiều vụ cán bộ bị kỷ luật, khởi tố

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc gửi các Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc về việc cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2022, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thời gian gần đây còn có một số cá nhân vi phạm quy trình, quy chế của ngành, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng dẫn đến bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của ngành (như tại Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan TPHCM).

Để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và của ngành hải quan về phòng, chống tiêu cực tham nhũng, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ.

Các cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị khởi tố tội nhận hối lộ

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ (đặc biệt là tại các Chi cục Hải quan) để đảm bảo quy trình, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định; tránh để tình trạng vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của ngành.

Qua công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ trưởng các đơn vị cần xem xét, xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, 3 cán bộ hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) bị bắt giữ vì nhận hối lộ của doanh nghiệp từ việc "làm luật" hơn 5.000 lượt xe chở quặng quá tải từ Lào về Việt Nam.

Mới đây, Bộ Công an cũng thi hành lệnh bắt tạm giam, khởi tố 4 bị can là công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Cục Hải quan TPHCM) do "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ Thuduc House.

Tác giả: Dương Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong