Tổng Bí thư và Thủ tướng dự lễ khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.