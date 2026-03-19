Tổng Bí thư và Thủ tướng dự lễ khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp

Sáng nay (19/03), Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ ngành liên quan và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026. Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đến dự lễ khởi công
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn
Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, ngày 9/11/2025, đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp đã tổ chức khởi công; lũy kế đến cuối năm 2025, có 108 trường đã khởi công xây dựng; trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026 (Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Pìn, xã Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công, động thổ xây dựng các công trình ngày hôm nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ các trường nội trú liên cấp biên giới
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng quà tại buổi lễ
Tác giả: Văn Hiếu
Nguồn tin: Báo VOV