Khởi tố đôi nam nữ làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 13-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tư Duy (SN 1987, ngụ phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Thị Lan Anh (SN 1988, ngụ phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Đôi nam nữ bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi câu kết làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên" (nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định năm 2025, Nguyễn Tư Duy, nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, và Lê Thị Lan Anh, kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ (gồm các giấy tờ như giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp) nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng.

Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động