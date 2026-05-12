Bộ Nội vụ đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hóc Môn, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (cũ) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Dự thảo thông tư sẽ thay thế thông tư 23/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11/2005 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực. Dự kiến thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Một nội dung đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở.

Theo dự thảo, chính sách này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội, Công an.

Cũng theo dự thảo, dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở.

Mức 1,0 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam (lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng).

Mức tiền phụ cấp khu vực được tính theo công thức: mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương cơ sở.

Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội và Công an, mức tiền phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì theo công thức: mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương cơ sở x 0,4.

Theo dự kiến từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức phụ cấp dự kiến sẽ từ 253.000 đồng đến 2.530.000 đồng.

Cụ thể, hệ số 0,1 là 253.000 đồng/tháng, hệ số 0,2 là 506.000 đồng/tháng, hệ số 0,3 là 759.000 đồng/tháng, hệ số 0,4 là 1,012 triệu đồng/tháng, hệ số 0,5 là 1,265 triệu đồng/tháng, hệ số 0,7 là 1,771 triệu đồng/tháng, hệ số 1,0 là 2,53 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ nêu rõ việc sửa đổi thông tư nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, không làm thay đổi chính sách và phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Từ đó góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện phụ cấp khu vực...

Theo danh sách tại dự thảo, tại TP.HCM, với đặc khu Côn Đảo hưởng hệ số phụ cấp 0,7. Trạm đèn biển Bãi Cạnh hưởng hệ số 0,4. Các xã Châu Đức, Kim Long, Xuân Sơn, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, An Long, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân hưởng hệ số 0,2. Các xã Thạnh An, Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bình Châu, Phước Hòa, Phú Giáo, Long Hòa, Minh Thạnh. Các đơn vị khác là các trạm đèn biển Vũng Tàu, Cầu Đá, Cao Trạng, Cần Gió A Van, các trạm luồng sông, Phú Mỹ - Thị Vải, Phước Hòa - Thị Vải hưởng hệ số 0,1.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ