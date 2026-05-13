Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 13/5, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga công bố kết quả hiệp thương cử lãnh đạo khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Giang Huy

Ngoài bà Bùi Thị Minh Hoài là Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm: bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký; ông Nguyễn Phi Long; ông Hoàng Công Thủy; ông Trần Thắng; ông Nguyễn Đức Phong; ông Cao Xuân Thạo.

Các phó chủ tịch đồng thời là lãnh đạo các tổ chức thành viên gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM; bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, quê Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, là thạc sĩ Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp 4 khóa từ 11 đến 14; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 13, 14.

Trong quá trình công tác, bà từng giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam trong hai năm, sau đó làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương suốt 10 năm. Tháng 4/2021, Bộ Chính trị phân công bà giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tháng 5/2024, bà được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và tái đắc cử chức danh này tại Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Từ tháng 11/2025 đến nay, bà giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị, tập hợp các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong xã hội. Đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, có vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và tăng cường đồng thuận xã hội.

Các tổ chức như Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net