Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khảo sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số tại Nghệ An

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nghệ An quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 – 2030

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 và các nghị quyết của Quốc hội, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số; tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 20/3/2026 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 02/01/2026 thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn đến năm 2045. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/3/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”. Riêng năm 2026, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026…

Trong 4 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhìn chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng trên các ngành lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP Quý I ước đạt 8,15% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 (6,95%)), đạt kịch bản đề ra (7,94-8,66%). Thu ngân sách là điểm sáng nổi bật, 4 tháng đầu năm đạt 11.863 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, nhất là thu hút vốn FDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh có chuyển biến rõ nét hơn, từng bước củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thực hiện các nhiệm vụ khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

Về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, dự kiến tiến độ thực hiện 2026-2029. Với quyết tâm cao nhất, Nghệ An đang tập trung cao độ để thực hiện bảo đảm các tiến độ đã đề ra; dự kiến sẽ chính thức khởi công dự án vào ngày 18/5 tới đây.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành các hướng dẫn đánh giá, hạch toán cụ thể theo từng lĩnh vực, dự án theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số” để các địa phương tham khảo, có căn cứ triển khai. Đồng thời, sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; nghiên cứu đơn giản hoá trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công, thúc đẩy cải cách hành chính nhằm duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, thực tế đang nảy sinh nhiều bất cập tại cấp cơ sở, vì vậy tỉnh kiến nghị cần sớm có cơ chế chính sách đặc thù để ổn định bộ máy chính quyền xã, đảm bảo sự phát triển bền vững từ cơ sở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho biết mặc dù chỉ tiêu Chính phủ giao về kinh tế - xã hội cao hơn so với mục tiêu ban đầu của địa phương nhưng tỉnh vẫn đang nỗ lực bám sát lộ trình để đạt tăng trưởng hai con số. Cùng với đó, tỉnh đang tập trung vào các dự án hạ tầng động lực nhằm tạo dư địa phát triển liên vùng và quốc tế.

Chia sẻ niềm trăn trở khi là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng đời sống nhân dân vẫn chưa thật sự giàu mạnh như kỳ vọng của Bác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để bứt phá, tỉnh xác định phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm, trong đó trọng tâm là thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh thu hút vốn FDI với việc hoàn thành VSIP 4 để sẵn sàng cấp phép đầu tư. Ngoài ra, Nghệ An đang kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư vào du lịch tâm linh để đưa ngành này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ thực tế triển khai, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế đầu tư, đặc biệt là mô hình hợp tác công - tư trong xây dựng hạ tầng số, phòng thí nghiệm công nghệ; có chính sách đồng bộ về môi trường làm việc cho các chuyên gia giỏi…

Ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Bùi Văn Dũng phát biểu

Đánh giá về bức tranh kinh tế hiện tại, các thành viên đoàn công tác nhận định mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là yêu cầu phát triển tất yếu. Qua so sánh với các tỉnh, thành, Nghệ An được gợi mở cần sớm xác định rõ một “siêu dự án” hoặc ngành mũi nhọn có khả năng kéo theo sự tăng trưởng cho toàn bộ GRDP của tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh là việc chuyển đổi từ tư duy “tăng trưởng phân tán” sang “tăng trưởng tập trung theo trục cột”. Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam được xác định là hạt nhân, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt với các ngành chủ lực như công nghiệp chế biến, năng lượng và dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, việc phát huy lợi thế của Cảng Cửa Lò để trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ cũng là bài toán lớn cần lời giải sớm. Các đại biểu cho rằng, dù tiềm năng của địa phương là rất lớn, nhưng hiện tại vẫn đang ở dạng “mỏ lộ thiên” chưa được khai thác xứng tầm, đặc biệt là khi so sánh tốc độ phát triển bất động sản và du lịch với các vùng lân cận.

Để tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư, Nghệ An đã và đang nỗ lực cắt giảm từ 30% đến 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, lưu ý tỉnh cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng linh hoạt, gắn liền với công tác quản trị rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu để bảo vệ thành quả phát triển bền vững. Với sự quyết tâm chính trị cao và những điều chỉnh chiến lược về mô hình tăng trưởng, tin tưởng rằng Nghệ An khẳng định được vị thế là tỉnh dẫn dắt sự phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng đoàn công tác phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Đồng thời đề nghị tỉnh đẩy nhanh phân bổ nguồn vốn, phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công trong phát triển. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu đầy đủ, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét, nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn