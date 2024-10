Tội ác man rợ của gã bác sĩ sát hại, phân xác người tình

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, lực lượng điều tra đã mời Danh Sơn (SN 1988, ngụ ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), hiện là bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai lên làm việc. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị trước nên qua nhiều lần làm việc, Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N, liên tục quanh co chối tội, đối phó với cơ quan công an.