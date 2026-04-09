Tóc nhuộm, da nhạy cảm có nên tắm biển lâu?

Du khách quốc tế phơi nắng bên bờ biển ở Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Biển có thể là nơi thư giãn lý tưởng, nhưng lại không phải môi trường dễ chịu với mọi loại tóc và làn da. Với tóc nhuộm hoặc da nhạy cảm, việc ở ngoài nắng quá lâu, ngâm nước biển nhiều lần rồi tiếp tục phơi nắng dễ khiến tóc xơ hơn, màu xuống nhanh, trong khi da trở nên khô, nóng rát và dễ kích ứng.

Khi đi biển, tóc và da phải cùng lúc tiếp xúc với nắng gắt, tia UV, gió và nước mặn. Với tóc vừa nhuộm hoặc làn da vốn nhạy cảm, những yếu tố này dễ khiến tóc nhanh khô, phai màu, còn da dễ đỏ rát và kích ứng hơn bình thường.

Với tóc nhuộm, điều dễ thấy nhất sau một ngày ở biển là tóc khô hơn, xơ hơn và màu cũng kém tươi hơn. Theo thư viện thông tin Trung tâm Y khoa hàng đầu của Mỹ - Cleveland Clinic, ánh nắng có thể tác động lên melanin của tóc theo cách giống như chất tẩy, đồng thời làm hư tổn lớp biểu bì và protein keratin của sợi tóc. Đối với tóc đã qua xử lý hóa chất như nhuộm, tẩy hoặc tạo kiểu bằng nhiệt thường dễ bị nắng làm tổn thương hơn tóc bình thường. Vì vậy, khi tóc nhuộm tiếp xúc lâu với nắng và nước mặn, nguy cơ phai màu và khô xơ sẽ cao hơn.

Xoài Non với bộ tóc ánh bạc tạo dáng đầy quyến rũ trong chuyến du lịch ở Quy Nhơn hồi năm 2024. Ảnh: @chanchan.0411.

Ngoài ra, nếu ngâm lâu trong nước biển rồi tiếp tục phơi nắng, tóc rất dễ mất độ mềm và độ bóng. Muối, gió và nhiệt làm tóc khô nhanh hơn, nhất là ở phần ngọn tóc vốn đã yếu. Với tóc mới nhuộm, cảm giác sợi tóc thô ráp, rối hơn sau khi đi biển là điều khá dễ gặp, bởi hàng rào bảo vệ tự nhiên của tóc lúc này vốn đã không còn khỏe như tóc nguyên bản. Tóc nhuộm vẫn có thể đi biển, nhưng thời gian phơi nắng và ngâm nước càng dài thì tóc càng dễ xuống trạng thái khô và giòn.

Với da nhạy cảm, vấn đề thường đến sớm hơn và dễ nhận ra hơn. Làn da dễ phản ứng với nắng có thể xuất hiện đỏ, ngứa, rát hoặc nổi ban sau khi phơi nắng.

Mùa hè và nắng nóng có thể khiến da khô hơn, dễ kích ứng hơn nếu chăm sóc không đúng cách. Với những người có nền da dễ đỏ hoặc đang gặp các vấn đề như rosacea, Mayo Clinic (tổ chức y tế phi lợi nhuận của Mỹ) khuyên nên tránh nắng giữa trưa, che chắn kỹ và ưu tiên kem chống nắng khoáng. Nói cách khác, da nhạy cảm không phải là không được đi biển, nhưng thường không hợp với việc ở ngoài nắng quá lâu hoặc ngâm nước rồi phơi nắng liên tục trong nhiều giờ.

Tác động của nắng, gió và nước biển nhiều khi không bộc lộ ngay. Không ít người lúc còn ở bãi biển vẫn thấy bình thường, nhưng đến chiều hoặc khi về phòng mới bắt đầu cảm nhận rõ tóc khô cứng, da nóng ran, ngứa rát hoặc cơ thể mệt lả hơn.

Tác giả: Quỳnh Trang

