Toàn cảnh biệt thự tựa resort Bình An tặng Phương Nga

Trước khi diễn ra tiệc cưới, diễn viên Bình An khiến nhiều người trầm trồ khi khoe tậu một căn biệt thự view hồ, là món quà tặng Phương Nga. Ảnh: FBNV
Biệt thự nghỉ dưỡng sử dụng gam màu trắng – đen chủ đạo, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đây là nơi để cả hai tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV
Phương Nga là người yêu cây cối, hoa lá nên Bình An dành một phần diện tích lớn để trồng hoa. Ảnh: FBNV
Không gian quanh nhà thoáng đãng, tràn ngập cây xanh và hoa tươi. Ảnh: FBNV
Do diện tích ngôi nhà khá nhỏ, chưa tới 16m2/phòng nên Bình An - Phương Nga tận dụng tối đa không gian với một thiết kế mở để phù hợp với sở thích nghỉ dưỡng của cặp đôi và 3 bé mèo cưng. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ thoáng đãng, có view hồ mát mẻ. Ảnh: FBNV
Phòng bếp không quá rộng nhưng toát lên vẻ hiện đại, sang trọng. Ảnh: FBNV
Một góc khác bên trong biệt thự nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV
Ngoài biệt thự nghỉ dưỡng, vợ chồng Bình An - Phương Nga hiện sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi. Ảnh: FBNV
Năm ngoái, cặp đôi tiến hành cải tạo, mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt cho căn hộ. Ảnh: FBNV
Cạnh ti vi, vợ chồng Bình An đặt chậu cây kim tiền, tô điểm cho không gian sống. Ảnh: FBNV
Phòng bếp trông rộng rãi, sáng sủa hơn với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Bàn đảo được Phương Nga decor bằng chiếc gương nhỏ và bình hoa xinh xắn. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn